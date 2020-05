Johnny Depp | Il video in quarantena nella grotta spopola su Instagram

Johnny Depp sta trascorrendo la quarantena realizzando video per Instagram e, come ci si poteva aspettare, sono tutti impazziti.

Appassionato di musica e a sua volta musicista, tra gli attori più famosi del mondo e allo stesso tempo in grado di gestire la regia di un piccolissimo corto, Johnny Depp durante la quarantena ha deciso di ingannare la noia in grande stile e si è tuffato nel mondo di Instagram dopo aver resistito per anni alla tentazione di aprire un profilo personale.

Attraverso un profilo nuovo di zecca, invece, Johnny ha deciso di aprire la sua casa ai follower e di mostrare sia gli ambienti in cui sta vivendo l’isolamento da quarantena sia alcuni tra i suoi oggetti più cari, come la chitarra d’epoca che compare in una fotografia e un gigantesco ritratto del suo cane.

Tra la scrittura di una nuova canzone e un messaggio a suoi follower, Johnny ha anche trovato il tempo di realizzare un video che in realtà è un minuscolo film comico, con un unico personaggio e soprattutto con un finale inaspettato.

Johnny Depp e i video dall’isolamento: quando la quarantena fa bene

Si è trovato “intrappolato” in una proprietà acquistata in Francia e precisamente in Costa Azzurra, mentre portava avanti la relazione con Vanessa Paradis. Era il 2001. In quella villa sono cresciuti i figli Lily Rose e Jack e, quindi, è una casa piena di ricordi.

Dopo la fine della storia con la Paradis, Johnny aveva anche tentato di vendere la proprietà per la “modica” cifra di 15 milioni di Dollari. Come si poteva immaginare, non sono in molti a potersi permettere di spendere una cifra simile e la villa – castello di Depp è rimasta invenduta.

Proprio per questa fortunata coincidenza, Johnny ha la possibilità di trascorrere l’isolamento in una gigantesca proprietà che comprende addirittura una piscina, una piazza, uno studio di registrazione e, come hanno potuto scoprire i follower di Instagram, anche una sorta di grotta che Johnny ha scelto come set di tutti i video pubblicati su Instagram finora.

Se il primo video in assoluto era relativo alle raccomandazioni da seguire per evitare il contagio da Coronavirus, con l’andar del tempo il “responsabile quarantenato”, si è lasciato un po’ andare all’ispirazione artistica e si è dato prima alla musica e poi al cinema.

La canzone pubblicata da Depp e realizzata in collaborazione con Jeff Beck non poteva chiamarsi in altro modo: il titolo è “Isolation”. Si tratta di un pezzo molto serio che parla di paura e di insicurezze e che evidentemente è stato composto e registrato proprio nelle ultime settimane.

Dopo essersi dedicato alla musica, Depp ha anche scritturato se stesso per un video della durata di nemmeno cinque minuti ma che tiene letteralmente lo spettatore incollato allo schermo fino all’insospettabile, assurda e divertentissima conclusione.

Una comicità da film muto, che ricorda un Charlie Chaplin un po’ sopra le righe? Assolutamente sì, ed è piaciuto per quello. Ecco cosa fa un “responsabile quarantenato intento a quarantenare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp) in data: 23 Apr 2020 alle ore 1:50 PDT

Johnny Depp non sarà più Jack Sparrow

Mentre Johnny passa il tempo in quarantena a modo suo, la Disney ha lanciato recentemente la notizia di un reboot di Pirati dei Caraibi che però farà a meno di Johnny Depp.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nell’economia della serie, soprattutto considerando che il suo successo è sempre stato legato a doppio filo alla presenza scenica e all’abilità comica di Johnny Depp.

Il nuovo protagonista non sarà un attore bensì un’attrice: Karen Gillan. Gli appassionati di serie televisive conoscono benissimo la Gillan, che è stata una delle più amate companion del Doctor Who, ma l’attrice ha conosciuto la grande popolarità prendendo parte al film Guardiani della Galassia (nel ruolo di Nebula) e Jumanji.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rian Films (@cinevellir) in data: 6 Mag 2020 alle ore 10:24 PDT

Molti hanno fortemente criticato la scelta di Disney, sostenendo che si tratta soltanto di un tentativo commerciale di rilanciare una serie che sembra ormai non aver più niente da dire. Quel che è certo è che non sarà facile per Karen Gillan prendere sulle proprie spalle il ruolo che fu di Depp.