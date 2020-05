Pulire e i igienizzare con il vapore | perché funziona e conviene

Pulire ed igienizzare la casa con il vapore è uno degli strumenti più efficaci e convenienti che si possano utilizzare. Il vapore uccide germi e batteri in modo ecologico.

Il vapore ad oggi, sembra essere la migliore soluzione per pulire ed igienizzare tutte le superfici della casa. Le alte temperature infatti consentono di sciogliere lo sporco più ostinato da pavimenti, sanitari, piastrelle e tutte le superfici lavabili della casa, ma uccidono anche la maggior parte di germi e batteri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Casa profumata e pulita | consigli e rimedi efficaci

Esistono in commercio diverse soluzioni per la pulizia a vapore, dalla scopa all’elettrodomestico multifunzione con cui poter lavare addirittura porte e finestre. Ma scopriamo tutti i motivi per cui sarebbe ottimale scegliere la pulizia a vapore che potrà anche essere coadiuvata dall’utilizzo di prodotti disinfettanti, magari realizzati in casa.

Pulizia a vapore | perché conviene

I motivi per cui scegliere una pulizia a vapore per la propria casa sono diversi, primo fra tutti quello ecologico. La pulizia a vapore infatti non prevede l’utilizzo di detergenti per eliminare sporco e batteri ma necessita soltanto di acqua e le alte temperature del vapore faranno il resto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lavatrice | 9 errori di lavaggio che danneggiano i tuoi indumenti

Se si hanno dei bambini in casa, ridurre il numero di prodotti e detersivi chimici in casa può rappresentare un aspetto molto importante per quel che riguarda la sicurezza. La pulizia a vapore consente infatti di eliminare il detersivo per lavare i pavimenti, i sanitari, i vetri e tutte le superfici lavabili della casa che prevedevano l’utilizzo di molti prodotti dalle diverse formulazioni.

Ad oggi le soluzioni per la pulizia a vapore sono diverse ed in commercio si possono trovare diverse tipologie di elettrodomestico, dalla scopa a vapore a quello accessoriato per poter pulire dal tappeto al lampadario in cristallo.

L’aspetto del risparmio economico poi risulta essere fondamentale. Le nuove tecnologie hanno permesso la produzione di elettrodomestici a basso consumo, con una classe energetica A+++ che ad un costo relativamente alto, sostenuto nell’acquisto, garantiscono però anni di risparmio nelle pulizie della casa. Il vapore dunque è una delle scelte ecologiche, economiche ed efficaci per assicurare igiene e pulizia in tutta la casa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Doccia pulita | i consigli e i rimedi per averla sempre perfetta

Il vapore è in grado di eliminare quasi tutti i germi e batteri che si annidano in ogni angolo della casa e sarà possibile intervenire anche nelle zone più ostiche, come termosifoni e le fughe delle piastrelle che torneranno come nuove.

Anche divani, poltrone e materassi possono essere puliti ed igienizzati con il vapore. Scopri tutti i rimedi e le abitudini per avere un divano sempre pulito e igienizzato.