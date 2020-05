Un secondo piatto per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il secondo piatto più adatto ai vari segni dello zodiaco.

La buona cucina è qualcosa che riesce a mettere sempre tutti d’accordo e che aiuta a fissare i momenti speciali, trasformandoli in ricordi completi e fatti di immagini, colori e profumi. Si tratta di un aspetto caro all’essere umani in quanto fonda le sue radici nella capacità di nutrire per poi spostarsi su altri aspetti come quello sociale o personale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che si piangono addosso

Avere un buon rapporto con il cibo è solitamente segno di un equilibrio interiore che non è mai da sottovalutare così come non lo è il piacere che si può provare nel cucinare qualcosa di buono per se e per le persone che più si amano. Per farlo, però, specie se non si è pratici ai fornelli, è importante saper scegliere il piatto giusto dal quale iniziale. Uno che si possa sentire nelle proprie corde, che stimoli a fare del proprio meglio e che sia, tra le altre cose, anche buono da mangiare.

Il gusto personale, così come la tendenza a cucinare sono aspetti che possono dipendere da svariati fattori tra i quali ci sono il carattere, le esperienze di vita, l’autostima e, ovviamente, anche l’influenza che le stelle hanno sui vari segni dello zodiaco. Per questo motivo, dopo aver visto qual è l‘antipasto più adatto ai segni zodiacali e qual è il primo piatto più adatto ai segni dello zodiaco, oggi scopriremo qual è il secondo piatto che più si addice ai segni dello zodiaco. Trattandosi di un aspetto legato anche al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea in più dalla quale attingere.

Astrologia: un secondo piatto per ogni segno dello zodiaco

Ariete – Il pollo fritto alle maionesi veloci

I nati sotto il segno dell’Ariete, in genere amano mantenersi leggeri. Per questo motivo tendono a concentrarsi più sui primi piatti, tenendosi alternative semplici come secondo. Quando si tratta di cucinare o di mangiare qualcosa di speciale, però, riservano ai secondi piatti un po’ di attenzione in più, tanto da spingersi a cucinare qualcosa che a volte non è esattamente leggera.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Libri e quarantena: Un genere letterario per ogni segno zodiacale

Per loro, in certi casi, anche la parte del divertimento è importante e per questo motivo, un secondo piatto che ben gli si addice è quello dato dal pollo fritto con maionesi veloci. Pietanza perfetta da gustare in compagnia o da dedicarsi come premio per qualche traguardo riuscito. Un buon punto di incontro tra una cena elaborata e pesante ed una leggera. Cosa che di certo sarà da loro particolarmente gradita.

Toro – I calamari ripieni di riso e piselli fritti

I nativi del Toro amano mangiare e sperimentare in cucina è una cosa che adorano fare, specie se l’aspettativa è quella di poter gustare in piatto diverso dal solito e di loro gradimento. Tra le tante possibilità, una che gli piacerebbe di sicuro è quella dei calamari ripieni di riso e piselli fritti. Un secondo piatto gustoso ed elaborato, che volendo potrebbe rappresentare anche un piatto unico ma che in ogni caso sa farsi notare, mettendo insieme alimenti di diverso tipo e rivelandosi in grado di sorprendere. Potersi dedicare a qualcosa di diverso dal solito e gustarne i risultati è una cosa che li rende felici e che gli da la giusta carica per impegnarsi al massimo, dando il meglio di se.

Gemelli – L’uovo nel fungo

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno sempre bisogno di assaggiare piatti diversi dal solito e ciò si riflette anche nel loro modo di cucinare. Detto ciò, visto che in genere non amano perdere troppo tempo davanti ai fornelli, un piatto che può soddisfare le loro esigenze è quello dell’uovo dentro il fungo. Con pochi semplici passi potranno infatti realizzare un secondo piatto sicuramente diverso dal solito ed in grado di portare allegria in tavola senza che dietro ci sia chissà quale fatica. Esattamente ciò di cui hanno bisogno i nativi del segno che, volendo, potranno scegliere se accompagnare o meglio il tutto con un contorno veloce, in modo da realizzare un secondo completo e dal risultato assicurato.

Cancro – I sofficini fatti in casa

I nativi del Cancro amano mangiare cose buone ma che non richiedano loro troppa fatica. Allo stesso tempo gli piace sperimentare piatti dei quali possono immaginare il risultato finale. Cosa che li aiuta a sentirsi più sicuri durante i preparativi. Un secondo che può incontrare le loro esigenze è quello dei sofficini da fare in casa. Per quanto da realizzare interamente da se, si tratta infatti di una pietanza che conoscono e questo li farà sentire al sicuro. Inoltre il sapore li riporterà indietro nel tempo, portandoli verso ricordi che amano e che li fanno sentire in pace con se stessi. Cosa che renderà ancor più piacevole il loro secondo piatto.

Leone – Le melanzane, mozzarella e pomodoro al forno

I nati sotto il segno del Leone amano dare una buona immagine di se, sia che si tratti di cucinare per gli altri che di mandare qualche foto del loro pasto. Per questo motivo hanno sempre bisogno di scegliere piatti che gli danno la sicurezza di essere originali e golosi. Le melanzane con mozzarella e pomodoro al forno sono un’ottima scelta in quanto gli consente di mettere insieme elementi che di solito piacciono a tutti e che oltre a formare un piatto piacevole da vedere, ne assicurano anche il risultato in fatto di gusto. Una pietanza che essendo cotta al forno risulta essere anche leggera, rendendo i nativi del segno sicuramente soddisfatti del risultato e per questo felici del tempo trascorso in cucina.

Vergine – Le uova e scamorza

I nati sotto il segno della Vergine preferiscono non trascorrere troppo tempo in cucina. Quando lo fanno, quindi, cercano sempre ricette che siano rapide da preparare ma gustose da mangiare. A tavola, infatti, amano trattarsi bene con poco sforzo. Il secondo piatto perfetto per loro è quindi quello a base di uova e scamorza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Un piatto vegano per ogni segno zodiacale

Una ricetta semplice da realizzare, per la quale occorre poco tempo ma che è in grado di offrire un risultato di tutto rispetto e solitamente apprezzato da ogni tipo di palato. La scelta perfetta e in grado di renderli felici sia mentre la preparano che quando si troveranno a gustarla.

Se vuoi scoprire qual è il secondo piatto perfetto per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.