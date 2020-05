Scopri perchè dovresti mettere una salvietta umidificata nella lavatrice

Questo semplicissimo trucco ti aiuterà a risolvere un annoso problema tipico del nostro bucato. Scopri di cosa si tratta.

Il bucato può trasformarsi in un incubo se non te ne occupi nel modo giusto. Fare il bucato regolarmente previene l’accumulo di una montagna di indumenti sporchi e un annidamento di batteri e cattivi odori, ma fare il bucato non è sufficiente, bisogna farlo bene ovvero senza commettere errori di lavaggio che danneggiano i tuoi indumenti.

Anche se fare il bucato ti annoia ricordati che è l’unico modo che ti ci consente di disporre di biancheria pulita e fresca e offrirti una sensazione di soddisfazione e freschezza che vale assolutamente la pena di tutta la fatica che necessita.

In questo senso, sappi che conoscere alcune astuzie come quella che stiamo per svelarti in questo articolo, ti permetterà di semplificare e ridurre i tempi del lavaggio ottenendo capi impeccabili.

L’astuzia per eliminare i pelucchi dai vestiti durante il lavaggio

Questo suggerimento ti farà risparmiare tempo prezioso! fare il bucato si sa richiede molto tempo: separare i capi, metterli in lavatrice, stenderli, ritirare i capi asciutti, stirarli e piegarli… a volte si necessita di tempo in più per rammendare o rimuovere pelucchi e lanugine dal bucato quando è asciutto.

Se la lanuggine ti ossessiona abbiamo la soluzione che fa per te. Questo suggerimento è facile, accessibile a tutti e a portata di mano.

Perchè si formano i pelucchi?

Quando si lavano tessuti diversi, accade spesso che su di essi si trovano diverse piccole fibre chiamate “lanuggine”. Oltre a dare un aspetto trascurato, vecchio e danneggiato agli indumenti inevitabilmente rovinano la soddisfazione tanto attesa dopo questo arduo compito. Ti ritrovi a doverli rimuovere uno ad uno o a spazzolare il bucato per sbarazzartene. Un incredibile spreco di tempo che rende il compito di fare il bucato ancora più noioso di quanto non lo sia già!

Fortunatamente, c’è un trucco che ti permetterà di ottenere indumenti puliti, freschi e soprattutto privi di lanugine.

Un consiglio che cambierà il modo di fare il bucato

Se vuoi tirare fuori dalla lavatrice indumenti già privi di lanugine, dopo aver messo il bucato sporco nella lavatrice, aggiungi una salvietta umidificata e inizia il ciclo di lavaggio.

Questo metodo semplice ed economico ti aiuterà a liberare i tuoi vestiti da queste fastidiose fibre in modo efficace.

In effetti, le salviettine umidificate sono utili grazie al loro potere assorbente che attira e trattiene le fibre dei tessuti e i capelli che a volte rimangono attaccati agli indumenti. Tutte queste particelle che finiscono sul bucato vengono quindi trovate sulla salvietta umida, permettendoti di ottenere vestiti morbidi e puliti e risparmiando così la tortura di dover rimuovere la lanugine in seguito.

Come usare correttamente le salviettine umidificate

Per ottenere risultati soddisfacenti, è essenziale scegliere le salviette giuste. In effetti, è molto importante che siano abbastanza spesse da poter essere lavate in lavatrice senza rompersi. Per verificarne la forza, puoi semplicemente provare a romperne una tirandola. Se fai fatica a strapparla con le mani o non si strappa, le salviette sono perfette per l’uso in lavatrice.

Si consiglia di non utilizzare panni in stoffa per questo scopo, non hanno la capacità di trattenere la lanugine e non vedrai alcuna differenza nel bucato usandoli.

Se non si desidera che le salviette profumino il bucato, si consiglia vivamente di scegliere salviette antibatteriche senza profumo o di aggiungere il proprio ammorbidente preferito per profumare il bucato in base alle proprie preferenze.

Per la massima efficienza, è possibile utilizzare da 1 a 3 salviettine umidificate per lavatrice, senza superare il numero di 3.