Pancia piatta | 5 consigli per perdere grasso addominale velocemente

Avere la pancia piatta ti sembra un obiettivo irraggiungibile? Non se impari a conoscere le origini del tuo aumento di peso!

Se le hai provate davvero tutte ma la tua panciotta è ancora lì imperterrita e non sembra avere nessuna intenzione di abbandonarti ecco alcuni semplici consigli che dovresti seguire. Resterai stupito dai risultati e dalla velocità con la quale vedrai sparire il tuo grasso addominale.

5 consigli per dire addio al grasso addominale

1/Non saltare più la colazione

E’ consigliabile fare una buona colazione al mattino per controllare il proprio peso e quindi mantenere una pancia piatta. In effetti, molti studi hanno dimostrato che fare colazione meno di un’ora dopo essersi alzati aiuta a regolare i livelli di insulina e colesterolo nel sangue. Ciò regola il tuo livello di appetito per la giornata, a condizione che la tua colazione sia a basso contenuto di zuccheri, il che ci riporta direttamente al secondo punto …

2/Controlla il tuo consumo di zucchero

Non è a caso che la dieta amidacea è nota per essere la migliore dieta per perdere la pancia. Gli zuccheri, anche più dei grassi, sono i più grandi nemici della tua vita da vespa. Per avere una pancia piatta, riduci il più possibile l’assunzione di zuccheri a catena veloce. Cerchiamo di limitarci a 30 g al giorno per una o due settimane (fase di attacco). Rintracciamo zuccheri nascosti, in frutta, bibite, prodotti industriali … Sostituiamo il pane bianco con grano integrale, riscopriamo il piacere di un piatto verde, i diversi modi di cucinare le uova … Certo, controlliamo anche il suo apporto calorico: tieni presente che per perdere peso, devi solo consumare più energia di quella che ingerisci.

3/Rispetta il tuo ritmo biologico

La mancanza di sonno – come lo stress – è nota per portare a comportamenti alimentari caotici. Quando sei stanco, infatti, compensi rapidamente la mancanza di tono mangiando di più e addio pancia piatta! Siamo anche più attratti dagli alimenti ricchi di grassi e zuccheri a catena veloce. Cerchiamo di mangiare a orari prestabiliti per evitare di saltare sul cibo spazzatura.

4/Muoviti di più e meglio

Per mantenere un peso sano, impara questo detto a memoria: “mangia di meno, muoviti di più”. Sai quali sport praticare per perdere la pancia? Preferisci uno sforzo lungo e moderato a uno sforzo breve e intenso. Ad esempio, se stai correndo, dovresti sempre essere in grado di conversare mentre fai jogging. Rallenta il ritmo e prolunga lo sforzo: attingerai alle riserve di grasso. Si consiglia inoltre di allungare e allenare i muscoli addominali il più spesso possibile alternando esercizi di respirazione e contrazioni. Lo yoga è lo sport ideale in questo senso!

5/Bevi molta acqua anche calda

Spesso si ha la sensazione di avere fame quando si ha sete o si è effettivamente disidratati. Ricordati di bere 1,5 litri di acqua al giorno o otto bicchieri grandi aiuta a regolare l’appetito. Ancora più efficace: ingerisci acqua calda! Provalo tu stesso: non appena hai fame, prepara l’acqua calda con un pizzico di limone. Un tè o un’infusione ti permetteranno di combinare le proprietà delle piante con una grande varietà di gusti. Inoltre, il tè verde è noto per drenare il grasso e quindi farti perdere la pancia! Diamo anche uno sguardo agli alimenti che aiutano a perdere la pancia!