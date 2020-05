Festa della mamma | borsetta porta caramelle -VIDEO

La Festa della Mamma si avvicina e creare un piccolo regalo con le proprie mani, sarà per i bambini un progetto creativo molto divertente. Ecco come realizzare una borsetta porta caramelle in carta.

La Festa della Mamma è un’occasione per regalare ai bambini la possibilità di sperimentare la loro creatività con colori e carta e oggi vi proponiamo un tutorial per imparare a creare una graziosa borsetta porta caramelle in carta e decorata con tanti colori.

Sarà un regalino fai da te molto gradito che anche i bambini più piccoli potranno realizzare, aiutati dal papà. La borsetta, potrà essere accompagnata da un grazioso biglietto floreale effetto pop-up.

Come realizzare la borsetta porta caramelle per la festa della Mamma | il video tutorial

Per realizzare la borsetta porta caramelle, serviranno:

modello in carta scaricabile

pennarelli

cartoncino

forbici

righello

colla stick

scotch

Realizzare la borsetta di carta porta caramelle per la festa della Mamma sarà semplice e divertente. Basterà scaricare il modello da stampare o eventualmente da ricopiare su cartoncino dal sito scuola da colorare.

Una volta in possesso del modello, basterà o farlo stampare su carta oppure, ricopiarlo su un foglio bianco. Il modello presenterà già le decorazioni floreali e la scritta e i bambini dovranno impegnarsi nel colorare tutti i fiorellini.

I più grandicelli potranno ritagliare e piegare il modello in tutte le sue parti, mentre per i più piccoli, un adulto assemblerà la borsetta. Dopo aver eseguito tutte le piegature, le varie parti andranno incollate tra loro con una semplice colla stick e con dello scotch trasparente.

L’effetto finale sarà molto grazioso e non resterà che riempire la borsetta con le caramelle preferite della mamma. Scopri come realizzare una bellissima spilla floreale per la mamma.

(Fonte: Lorella Flamini YouTube, Scuola da Colorare )