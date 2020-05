Barbara d’Urso a settembre non andrà in onda con il suo Grande Fratello. Mediaset ha deciso di dare la precedenza alla versione Vip guidata da Alfonso Signorini

Barbara d’Urso, secondo quanto rivelato negli scorsi mesi, a settembre sarebbe dovuta partire con una nuova edizione del Grande Fratello, ma le cose sembrerebbero essere drasticamente cambiate. Il motivo?

Mediaset avrebbe deciso di rinviare il reality show dedicato alle persone comini per favorire la messa in onda della versione Vip di Alfonso Signorini.

La notizia è stata diffusa in rete da Tv Blog che avrebbe riportato la decisione dell’azienda sul programma della bella conduttrice partenopea, che di recente è stata inserita tra le migliori serie horror da Google.

Mediaset ha bloccato il Grande Fratello di Barbara d’Urso, preferendo mandare in onda l’edizione Vip che si è conclusa soltanto qualche settimana fa.

Barbara d’Urso si ferma a giugno con Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso: la decisione

Le novità relative ai programmi di Barbara d’Urso non finiscono di certo qui. La conduttrice ha informato i suoi telespettatori che Pomeriggio 5, come di consueto, a giugno finirà questa stagione televisiva per poi ritornare a settembre, un po’ come tutti i programmi annuali di Mediaset.

Sorte leggermente diversa per Live Non è la d’Urso, il programma lo scorso anno andò in onda fino a luglio mentre ora sarà trasmesso fino al mese di giugno, chiudendo in concomitanza con Pomeriggio 5.

La bella conduttrice partenopea, di recente è stata svelata la sua casa da sogno, a settembre riprendere anche la conduzione di Domenica Live, sospeso a causa del coronavirus.

Almeno per il momento, però, è bene precisare che non si è ancora a conoscenza se Domenica Live con Barbara d’Urso andò in onda nella sua versione ridotta, a partire dalle ore 17:00 come Mediaset ha scelto durante l’arco di questa stagione televisiva, o come di consueto a partire dalle 14:00.