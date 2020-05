Scopri quali sono i segni zodiacali che tendono a piangere addosso.

Ci sono persone che davanti alle difficoltà tendono a piangersi addosso, vedendo tutto nero e pensando che determinate sfortune accadano solo a loro. Si tratta di un modo di fare del quale spesso i diretti interessati non si rendono conto perché presi come non mai da se stessi e dalla vita di tutti i giorni. Così, può capitare che con gli altri si vantino persino di essere positivi e sempre pronti a reagire di fronte alle avversità.

La verità è che la tendenza ad agire in un modo rispetto ad un altro si vede solo quando le cose si mettono male. E mai come in piena quarantena è facile riscontrare come certe persone siano più predisposte a crollare di alte che, invece, appaiono insolitamente resistenti e positive.

Ciò dipende dal fatto che non sempre si reagisce come si pensa di saper fare e che a volte quelli che possono sembrare fragili sono invece più forti di molti altri. Particolarità che possono dipende da diversi fattori ma che, tra le altre cose, possono essere influenzate dalle stelle.

Per questo motivo, dopo aver visto come ogni segno zodiacale dovrebbe iniziare al meglio il mese di Maggio e qual è il genere letterario più adatto ad ogni segno dello zodiaco, oggi scopriremo quali sono i segni che tendono a piangersi addosso più degli altri e quali, invece, non lo fanno mai. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente.

Astrologia: I segni zodiacali che si piangono addosso

Ariete – Quelli che ogni tanto tendono a farlo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone forti che amano mostrarsi tali agli occhi degli altri. Per questo motivo, è raro che mostrino le loro fragilità e tante volte finiscono con il negarle persino a se stessi. Questo modo di fare li spinge a non elaborare cosa gli fa male e a volte, sotto stress, possono finire con lo “scoppiare”, iniziando a vedere tutto nero e a pensare in negativo su tutto quel che li riguarda.

Quando ciò accade finiscono con il mostrare un lato di se solitamente inedito e nel quale non esitano a dirsi sfortunati o a non volerne sapere di vedere eventuali spiragli o motivi per essere felici. Di solito si tratta di crisi passeggere che i nativi del segno archiviano una volta passate, sminuendole e tornando a comportarsi come sempre. Ciò nonostante quando si presentano possono risultare davvero pesanti e difficili da affrontare.

Toro – Quelli che non lo fanno quasi mai

I nativi del Toro hanno sempre un atteggiamento rilassato dinanzi a ciò che gli accade intorno. Per questo motivo, al massimo, possono mostrarsi un po’ giù di corda. Il lato positivo è che non si fanno mai problemi di palesare come stanno e ciò li porta a sfogare eventuali frustrazioni senza accumulare mai sentimenti negativi. Un modus operandi che li aiuta a mantenere un approccio positivo verso la vita e che fa si che riescano a cercare sempre una via d’uscita per quelle situazioni che non gli piacciono o che ritengono troppo difficili da affrontare. Se serve non esitano neppure a chiedere aiuto e ciò è decisamente benefiche per la loro psiche così come per i rapporti sociali che riescono a mantenere sempre al meglio, anche nei periodi di grande difficoltà.

Gemelli – Quelli che lo fanno di tanto in tanto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono noti per i loro continui alti e bassi e com’è facile immaginare, questi si verificano anche in merito al piangersi addosso. Così, può capitare di vederli più propositivi che mai e così carichi da poter aiutare anche gli altri e ritrovarli in una modalità decisamente opposta a pochi giorni di distanza. Il lato positivo è che in genere riescono a mantenere più a lungo gli stati d’animo positivi e ciò gli è di grande aiuto per favorire l’umore. Quando si trovano a sperimentare emozioni negative, però, finiscono con il chiudersi in se stessi al punto da rendere l’atmosfera davvero pesante. La loro è una sorta di difesa che mettono in atto per proteggersi prima di tutto dal rischio di star male. Ciò nonostante affrontarla per chi gli sta intorno, così come per loro stessi, può risultare davvero difficile.

Cancro – Quelli che lo fanno sempre

I nativi del Cancro hanno un’indole piagnucolona che li porta a piangersi addosso più spesso di quanto non credano. Lo fanno nella vita di tutti i giorni e ancor di più quando le cose tendono a mettersi male. Ansiosi come pochi, spesso stanno male per cose che devono ancora accadere e ciò fa si che possano risultare parecchio pesanti. Avere a che fare con loro in questi frangenti è difficile sopratutto perché quando decidono di essere inconsolabili non c’è nulla che può farli star meglio. Solo il tempo può dar loro una mano, facendogli tornare il sorridere e portando un po’ di luce tra le nubi che hanno creato da se. Una cosa della quale non si rendono conto e che anche subito dopo aver vissuto tenderanno a sminuire o a giustificare, salvo ricaderci nello stesso modo alla prima occasione.

Leone – Quelli che non lo fanno quasi mai

I nati sotto il segno del Leone amano mostrarsi sempre superiori a tutto ciò con cui entrano in relazione. Per questo motivo, è davvero difficile vederli intenti a piangersi addosso. Davanti ai problemi e alle difficoltà possono arrabbiarsi e diventare aggressivi ma cercheranno sempre un modo per uscirne vincenti. In alcuni frangenti, anche loro tendono a perdersi d’animo e ciò avviene quando si rendono conto di non avere alcun modo di agire sugli eventi per cambiarne il corso.

In questi casi, tendono a chiudersi in se stessi per non dare a vedere come stanno e per non apparire fragili. Pur di mostrarsi sempre al meglio preferiscono infatti isolarsi e risolvere da soli i propri problemi. Cosa della quale si vanteranno una volta ottenuti i primi successi, mettendo in evidenza la loro capacità di risollevarsi da soli anche nei momenti di avversità.

Vergine – Quelli che si piangono addotto

I nativi della Vergine sono con molta probabilità il segno dello zodiaco che si piange addosso più di tutti. Ciò dipende dal fatto che di base sono persone negative che non riescono a lasciarsi andare del tutto alla gioia neppure quando ne sono travolti. Questo modo di fare li porta a cercare sempre il negativo dietro ogni cosa e quando questo è più evidente, la loro reazione aumenta, portandoli a star male in modo più visibile e a sfogare i sentimenti negativi che li accompagnano per gran parte della loro vita. Avere la meglio su questo modo di fare è davvero difficile per loro e decisamente impossibile per chi gli sta accanto. L’unica via d’uscita, in questi casi è quella di lasciarli sfogare e aspettare che il momento passi. Il tutto sperando che il prossimo non si ripresenti troppo rapidamente.

