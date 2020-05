Secondo uno studio americano, il resveratrolo contenuto in frutta come l’uva e quindi nel vino, potrebbe aiutare a perdere peso.

Se tra il 25 Aprile e il primo Maggio, a causa anche del Covid-19 e del confinamento forzato hai ecceduto un pò con il vino ecco una buona notizia per te, che deve comunque essere presa con le pinze: bere vino potrebbe favorire la perdita di peso! A rivelarlo sarebbe uno studio della Washington State University, pubblicato su The International Journal of Obesity.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Vino rosso: l’antidoto per cuore e cervello VIDEO

Tutto merito del resveratrolo

Effettuando un esperimento sui topi, gli scienziati hanno dimostrato che il resveratrolo, un polifenolo che si trova in particolare nell’uva, consentirebbe di trasformare il “grasso bianco”, correlato al diabete e all’obesità, in “grasso beige” che brucia calorie invece di memorizzarle. “Il polifenolo aumenta l’espressione genica, che migliora l’ossidazione dei grassi alimentari in modo che il corpo non sia sovraccarico. Trasformano il “grasso bianco” in “grasso beige”, che brucia i lipidi e aiuta a mantenere il corpo in forma, oltre a prevenire l’obesità e le disfunzioni metaboliche “, ha affermato Min Du, professore di scienze animali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Perché bere vino rosso fa bene alla salute? Benefici e controindicazioni

Ovviamente, l’azione del vino sulla perdita di peso ha i suoi limiti e il consumo di questa sostanza deve essere moderata.

“Bere vino può effettivamente aiutarti a perdere peso, purché tu non beva più di due drink e li beva la sera”, questo è quanto emerge da un articolo di Harper Bazar Australia. E il contrario sarebbe stato troppo bello per essere vero: tra il vino e i frutti contenenti resveratrolo, meglio preferire l’uva piuttosto che bere un bicchiere di Merlot, perché “molti dei polifenoli benefici sono insolubili e filtrati durante il processo di produzione del vino”, ricorda il professor Min Du.

In conclusione per non compromettere la tua dieta, qualora tu desideri perdere peso, sgranocchia frutta e verdura fresca, ma attenzione al giusto metodo: Frutta nella dieta | scopriamo come mangiarla.