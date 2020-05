Come per vivere al meglio la prima Domenica di Maggio

Scopri come trascorrere la prima Domenica di Maggio in modo rilassante.

Il primo week end di Maggio è stato indubbiamente strano per tutti per via del ponte che a differenza di quanto progettato non si è potuto trascorrere in viaggio o andando in giro con gli amici. Al di là di come si è scelto di trascorrere il Venerdì e il Sabato, la Domenica è sicuramente il giorno in cui ci si trova a fare i conti con se stessi, con il week end ormai terminato e con le tante domande che spesso arrivano inaspettate a bussare alla mente, lasciando addosso una sensazione difficile da decifrare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Libri e quarantena: Un genere per ogni segno zodiacale

Per evitare che ciò avvenga e per rendere la Domenica un giorno speciale e all’insegna del relax si può cercare un espediente che vada bene per ognuno di noi. E visto che spesso, la soluzione giusta si sposa con l’influenza che i segni zodiacali hanno su di noi, dopo aver visto come iniziare al meglio il mese di Maggio e qual è il primo piatto perfetto per ogni segno zodiacale, scopriremo qual è il segreto che ogni segno dello zodiaco dovrebbe mettere in atto per concedersi una Domenica rilassante.

Oroscopo: come rendere la prima Domenica di Maggio super rilassante

Ariete – Iniziando la giornata con una bella sessione di work out

La tua Domenica rilassante è una che inizia all’insegna del movimento. La scelta ideale è quindi quella di vestirti comoda e di dedicarti una bella sessione di work out. Saltando e sudando scaricherai eventuali ansie, caricandoti di endorfine e sentendoti sicuramente meglio. Il resto della giornata potrà procedere con una buona colazione e con ore e ore da dedicare a te stessa. Che si tratti di farti più bella o di guardare un bel film alla tv, sarai sicuramente abbastanza carica e al contempo rilassata da poter

godere di ogni momento libero.

Toro – Preparando un pranzo succulento

Visto che cucinare non ti dispiace e che, molto probabilmente, senti il bisogno di fare qualcosa, iniziare a preparare un buon pranzo domenicale può essere ciò che più ti serve per rilassarti. Mettere le mani in pasta ti consentirà di scaricare altrove la tua energia impedendoti di concentrarti sui pensieri difficili.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia: perché dovresti avere un Toro nella tua vita

Inoltre, sapere di poter gustare a breve dei piatti golosi sarà il giusto premio. Un modo diverso per affrontare la tua Domenica e che darà via ad un pomeriggio all’insegna del relax, da goderti con estrema calma, magari leggendo un buon libro o guardando la tua serie tv preferita.

Gemelli – Scegliendo una serie tv da guardare

Un’intera Domenica davanti a te ti mette ansia per via del troppo tempo libero che potresti trascorrere con i tuoi pensieri? Un buon modo per trasformare le prossime ore in qualcosa di diverso è quello di concederti una giornata cinema. Prepara degli stuzzichini da gustare durante il giorno e scegli una serie tv che sei sicura essere nelle tue corde e da poter guardare senza mai stancarti. Sapere di avere le prossime ore impegnate con personaggi in grado di farti trascorrere il tempo ti aiuterà a rilassarti. Ancor meglio se hai qualcuno che, appassionato come te, desidera fare lo stesso. Che si sia vicini o in videochiamata, commentare insieme quanto accade sarà ancor più divertente. Provare per credere.

Cancro – Immergendoti in una storia d’amore

Romantica come sei, potresti trascorrere la Domenica lasciandoti cullare da una bella storia d’amore. Cerca tra gli ebook disponibili, lasciati conquistare dalla sinossi giusta e scegli di passare le prossime ore leggendo qualcosa che sia in grado di distrarti e di portarti a sognare come solo a te piace fare. Il libro giusto può fare molta più compagnia di quanto si pensi. Ciò che conta è scegliere una storia che parli d’amore ma che sappia farlo in modo fresco e leggero. In questo modo i pensieri saranno a loro volta gradevoli e ciò ti farà sentire più rilassata che mai e pronta ad accogliere la nuova settimana con un’energia tutta nuova.

Leone – Regalandoti qualcosa di bello

Perché non iniziare la tua Domenica mattina scegliendo di farti un bel regalo? Fai colazione e poi, dedicati un paio di ore per cercare con tutta calma qualcosa che ti piaccia e che ti faccia sentire più bella. Farsi un regalo a volte può cambiare del tutto la giornata, dandole delle sfumature più piacevoli e migliorando l’umore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che si fanno troppe domande sul futuro

Che si tratti di una crema di bellezza, di un gioiello o di quell’abito primaverile che sognavi da un po’, ciò che conta è stare sola con te stessa per cercare qualcosa che solo tu potresti scegliere così bene. Un piccolo dono per coccolarti, per ricordarti che vali e per sentirti meglio iniziando in modo più dolce la tua prima Domenica del mese.

Vergine – Poltrendo un po’

Se c’è una cosa che ti rilassa e che ti consente di non sentire i pensieri pesanti, questa è dormire. E visto che la Domenica è il giorno predisposto per il riposo, perché non scegliere di viverla al meglio e senza far nulla di stressante? Dormi un po’ più a lungo, mangia qualcosa di buono a colazione e poi scegli un buon libro o un film che possa piacerti e dedicati qualche ora di puro relax. Ore in cui potrai scegliere se sonnecchiare, scambiarti messaggi con un’amica o più semplicemente poltrire. Ciò che conta è tenere alla larga i pensieri negativi e distrarsi in tutti i modi quando minacciano di avvicinarsi.

Se vuoi scoprire qual è il modo migliore per passare una Domenica rilassante per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.