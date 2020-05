Scopri cosa guardare in tv per passare il tempo mentre sei in quarantena. La scelta giusta per ogni segno zodiacale.

Di questi tempi, la tv è stata sicuramente la grande amica di molte persone. Quasi tutti l’hanno scelta per passare il tempo e per osservare film o serie tv di proprio gradimento. Un’opzione che potrebbe aver portato a non avere quasi più idee su cosa guardare la sera ma che si può risolvere provando ad ampliare le opzioni tra le quali scegliere, magari affacciandosi verso confini mai esplorati prima. Come funziona per il cibo, gli abiti e tanti altri argomenti, le inclinazioni di ognuno di noi tendono a cambiare e lo fanno secondo diverse variabili tra le quali ci sono anche le stelle e il modo in cui influenzano le persone.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia: Come iniziare al meglio il mese di Maggio

Dopo aver visto qual è il genere letterario più adatto ad ogni segno zodiacale e quali sono i segni zodiacali che si fanno troppe domande sul futuro oggi proveremo a scoprire, quindi, cosa scegliere per passare del tempo piacevole davanti alla tv. Trattandosi di un argomento che si lega anche al modo di essere di ognuno di noi, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. Così, si potrà avere più di un’idea da scegliere.

Cosa guardare in tv durante la quarantena

Ariete – I concerti più belli

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono persone che trascorrono molto tempo davanti alla tv e quando lo fanno, sentono il bisogno di essere intrattenuti da qualcosa che sia di loro gradimento. Guardare concerti ai quali sono già stati o che avrebbero voluto vedere dal video può essere una scelta diversa dal solito ma indubbiamente nelle loro corde.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Un primo piatto per ogni segno zodiacale

Sopratutto se si pensa che in base al genere scelto potrebbero cantare o ballare, mantenendo intatta quell’attività della quale hanno costantemente bisogno e che, messa in pratica, li aiuta a sentirsi meglio.

Toro – Le serie investigative

I nativi del Toro, molto probabilmente, hanno già avuto modo di vedere tutti i film d’amore presenti in tv e i più appassionati tra loro si saranno anche lanciati sulle serie tv. Se il genere che tanto gli piace è ormai quasi del tutto esaurito, una buona scelta può essere quella di avvicinarsi ad un altro genere. E, potendo scegliere, perché non andare su qualcosa di decisamente diverso? Il genere investigativo potrebbe catturare la loro attenzione, portandoli ad interessarsi molto più di quanto credano. Inoltre, capita spesso (specie nelle serie tv di questo genere) di imbattersi anche in storie d’amore che, seppur secondarie, vengono trattate in modo abbastanza coinvolgente. Un motivo in più per dare un’opportunità a questo genero.

Gemelli – Le commedie americane

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno bisogno di qualcosa che li intrattenga sempre e comunque in modo dinamico. Quando si parla di tv, quindi, ci vuole qualcosa che sia in grado di catturare la loro attenzione portandoli ad appassionarsi a ciò che vedono. Le commedie americane possono essere la risposta più adatta a loro, trattando spesso argomenti diversi in un solo film e mostrando quindi storie sempre diverse ma con dei comuni denominatori in grado di garantirgli la soddisfazione finale. Un genere che probabilmente conoscono già ma che in caso contrario merita sicuramente almeno una chance. Dopotutto, divertirsi, emozionarsi e commuoversi con un solo film è qualcosa che potrà solo far loro piacere.

Cancro – I grandi classici

I nativi del Cancro amano le storie romantiche, motivo per cui è quasi sicuro che abbiano già visto tutto ciò che offre la tv in merito. Volendo cambiare genere, uno che potrebbe essere di loro gradimento è quello dei grandi classici. Dai film in bianco e nero a quelli che hanno fatto la storia del cinema, si tratta di un genere che sicuramente apprezzeranno e che soddisferà la loro vena nostalgica. In alternativa, anche serie tv della loro infanzia potrebbero rappresentare un diversivo piacevole. Specie in quei giorni in cui si sentono un po’ giù e hanno più che mai il bisogno di tornare indietro nel tempo. Farlo guardando una serie tv può essere un modo meno doloroso e sufficientemente in grado di distrarli da farli sentire più che soddisfatti.

Leone – I film d’azione

I nati sotto il segno del Leone non sono propriamente persone che amano trascorrere il tempo guardando la tv. Se lo fanno, però, devono essere sicuri di potersi distrarre con qualcosa che non li annoi. Il genere che più gli si addice è quindi quello dell’azione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Un piatto vegano per ogni segno zodiacale

Meglio se sotto forma di film, categoria che li aiuta a non sentirsi vincolati ad una visione più lunga di quanto vorrebbero e con la quale riescono ad interagire meglio qualora dovessero prendersi della pause per rendere il tutto più fruibile. Una necessità che alle volte possono avere proprio per la scarsa propensione nel passare il tempo standosene fermi.

Vergine – I film storici

I nativi della Vergine amano imparare sempre qualcosa e pensare di star usando il loro tempo al massimo. Visto che la loro propensione va solitamente sui grandi classici che, ormai, saranno terminati da un pezzo, l’alternativa giusta è quella data dai film storici, perfetti per intrattenerli dandogli magari anche informazioni importanti. Volendo variare ancora, anche qualche serie tv ambientata nel passato potrebbe essere di loro gradimento ma, per esserlo è importante che sia ben fatta e che dia un senso di realtà del quale i nativi del segno hanno sempre bisogno.

Se vuoi scoprire qual è il genere di programma televisivo più adatto agli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.