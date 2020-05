Scopri la soluzione semplicissima contro i capelli elettrici

Stai cercando una soluzione per i tuoi capelli elettrici? Ecco un rimedio per disciplinarli molto semplice.

I tuoi capelli hanno la tendenza ad elettrizzarsi? dovresti sapere che la causa è semplice: è il pettine passato tra i capelli a creare elettricità statica. Risultato: i capelli si drizzano senza gel! Fortunatamente il trucco per disciplinarli è molto semplice e se non funziona, te ne proponiamo altri 5.

Dì addio ai capelli elettrici con questi semplici trucchi

Stanco di vedere i tuoi capelli drizzarsi non appena indossi maglioni o capi sintetici? Come darti torto, i capelli elettrizzati sono davvero fastidiosi. Si tratta di un problema comune, che si verifica più in inverno che in estate, un pò perchè usi di più indumenti di lana che favoriscono questo fenomeno ma anche perchè quando fa freddo asciughi i capelli con il phon e avviene la catastrofe.

La soluzione più semplice ma efficace contro i capelli elettrici è la seguente:

Bagnare le mani sotto l’acqua e passare le dita bagnate tra i capelli

Semplice, pratico ed efficace! In alternativa puoi passare un tessuto umido sui capelli. Se questo trucco non ha funzionato ecco altri 5 trucchetti:

1. Spazzolati con la spazzola giusta

E’ essenziale scegliere la spazzola giusta da utilizzare quotidianamente. Non puoi non prendere in considerazione questo suggerimento, soprattutto se i tuoi capelli sono elettrici per quasi 12 mesi all’anno. Una spazzola adatta dovrebbe essere fatta di legno, non di plastica o metallo, con setole di cinghiale. Con questa spazzola avrai già risolto almeno il 50% del problema.

2. Asciugati i capelli naturalmente

Il nemico dei tuoi capelli elettrici è l‘elettricità! Una delle cose che porta più elettricità ai tuoi capelli è il tuo asciugacapelli! Prova a dimenticarlo per un pò se non in modo permanente e vedrai che differenza. La migliore asciugatura è all’aria aperta. Se non puoi fare a meno di utilizzare un asciugacapelli considera di sceglierne uno con una funzione di aria fredda.

3. Idrata i capelli

Niente di meglio per dire addio all’elettricità se l’essiccazione naturale non è sufficiente. Se usi un balsamo d’abitudine, scegli un trattamento con burro di karité o cheratina. In commercio ci sono molte maschere efficaci che contengono questi ingredienti. Queste maschere andrebbero usate con parsimonia in caso di capelli tendenti al grasso ed evitando le radici.

4. Fatti aiutare dalla lacca

Se non hai problemi o riluttanze verso la lacca, allora può essere utile per te. Basta spruzzare un pò di lacca sulla spazzola prima di spazzolare i capelli; oppure puoi passare la lacca sulle mani, e poi passare le dita tra i capelli dopo lo styling.

5. Usa un abbigliamento anti elettricità

Infine considera di scegliere i materiali giusti quando ti vesti, che possono autarti ad evitare i capelli elettrizzati. Niente acrilico se possibile e ovviamente niente lana. Prediligi abiti di cotone o tessuti naturali. Ricorda di acconciare i tuoi capelli dopo esserti vestita e non prima. So che sembra logico, ma succede, nella fretta del mattino, di fare il contrario.

L’ultimo piccolo suggerimento è questo: se dopo aver indossato i vestiti i tuoi capelli continuano ancora a svolazzare e non sopporti la lacca, usa una sciarpa di seta! Passala sui capelli. Vedrai che magia. La seta scaricherà i capelli di tutta l’elettricità.

