Britney Spears ha dimenticato delle candele accese che hanno dato fuoco alla palestra di casa sua in cui sta trascorrendo questi giorni di quarantena

Britney Spears non ha mai nascosto di avere una passione per le candele profumate. In particolar modo per quelle alla vaniglia, tanto da creare perfino una linea tutta sua.

Peccato però che spesso e volentieri la popstar americana si dimentichi di spegnerle finendo con il creare conseguenze davvero disastrose. Che cosa è successo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Britney Spears lascia la musica: il triste retroscena dietro il suo addio

La cantante americana, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram, ha rivelato di aver dimenticato due candele accese nella palestra di casa sua, dove sta trascorrendo questi giorni di quarantena, che hanno incendiato tutto.

Britney Spears ha dato fuoco alla palestra di casa, dimenticando accese le candele alla vaniglia che tanto ama.

Britney Spears aveva già incendiato casa due volte: il retroscena

Non è la prima volta che la popstar americana si dimentica le candele che tanto ama accese in casa e che queste danno fuoco all’intera abitazione. Quest’episodio, come testimoniato da sua madre in un’intervista al The Sun, è già accaduto per ben due volte in passato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Britney Spears sulla rottura con Justin Timberlake svela: “E’ stato …”

Britney ha incendiato casa quando aveva 11 anni, dimenticando delle candele accese in bagno che hanno dato fuoco a tutto. Stesso episodio è accaduto quando aveva all’incirca poco più di 20 anni, lasciando le candele accese mentre era andata a fare shopping con una sua amica dell’epoca. Le conseguenze sono state disastrose tant’è che ha dovuto l’aiuto dei pompieri, che intervennero subito in suo soccorso.

La cantante, che ha avuto un flirt con William d’Inghilterra, è solita distrarsi spesso con le sue candele alla vaniglia.

Britney Spears ha incendiato 3 volte casa sua, dimenticando le candele accese. Sarà forse il caso di prendere un semplice profumatore per ambienti che sicuramente le eviterà di dare fuoco a tutta la casa?