Astrologia | Come iniziare al meglio il mese di Maggio

Maggio è ormai giunto e non sai ancora quali sfide porterà con se? Scopri come iniziarlo al meglio per vivere un mese da ricordare con piacere.

Il lungo periodo di quarantena ha portato sempre più persone a perdere di vista il naturale scorrere del tempo. Il susseguirsi dei giorni, così come quello dei mesi è andato avanti senza che ci si rendesse conto della rapidità e alla fine eccoci giunti a Maggio. Un mese che solitamente rappresenta le uscite all’aperto, le lunghe serate con gli amici e tante attività che al momento sono ancora precluse. Per molti questo significa sentirsi giù di corda al punto da non avere quasi più voglia di fare niente. In realtà, però, si può fare tanto per cambiare le cose anche senza poter mutare la situazione e questo a volte può rappresentare un nuovo punto di inizio. Ciò che conta è non arrendersi mai e mettersi d’impegno per trovare sempre un punto di luce, anche quando sembrano non essercene.

E visto che i punti di luce variano da persona a persona in base a tante variabili tra le quali c’è anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi, dopo aver visto qual è un genere letterario adatto ad ogni segno dello zodiaco durante la quarantena e quali sono i segni zodiacali che si fanno troppe domande sul futuro, proveremo a capire qual è la cosa che ognuno di noi dovrebbe fare per vivere al meglio di mese di Maggio. Come sempre, trattandosi di un aspetto che coinvolge anche l’ascendente, il consiglio è quello di controllarlo al fine di avere più di un’idea dalla quale trarre spunto.

Come iniziare nel modo migliore il mese di Maggio

Ariete – Facendo shopping online

In questo momento della tua vita, ciò che più ti manca sono le uscite all’aria aperta, la possibilità di incontrare gli amici e di uscire incontrare persone nuove. Un limite che giorno per giorno ti sta fiaccando sempre di più e che rischia di abbassare notevolmente il tuo umore. Cercare di reagire alla cosa trovando altri punti di luce è ciò che più conta e per riuscirci devi prima di tutto coccolarti un po’. Dello shopping online ti aiuterà a provare l’emozione di un bel regalo che arriva e se si tratta di smalti o vestiti ti aiuterà a sentirti più bella.

E quando stai bene con te stessa la vita riesce sempre a sorriderti. Per questo motivo, la cosa più saggia che puoi fare è quella di scegliere qualcosa che sia in grado di far nascere un sorriso sincero e regalartela.

Toro – Scegliendo degli ottimi piatti da preparare

È vero, il ritorno alla vita di sempre non è vicino come pensavi ma guardare al futuro, ora come ora, è la cosa che può salvarti dall’apatia. Iniziando a pensare al momento in cui rivedrai le persone che ami è sicuramente un toccasana per la tua anima. E, lo sarà ancora di più se unirai al tutto l’organizzazione di quel momento. Visto che ami da sempre ricevere persone e a casa e preparare per loro qualcosa di buono, prova a cimentarti in piatti che non hanno mai assaggiato. Inizia a prepararli e manda loro persino delle foto per mostrargli ciò che hai in serbo per loro. Sarà un modo divertente per trascorrere il tempo e di porterà ad avere pranzi e cene sicuramente più golosi ed in grado di strapparti il sorriso di cui in questo momento hai davvero bisogno.

Gemelli – Impara una lingua nuova

Visto che sei costretta in casa ma che la mancanza di novità ti sta assillando, perché non portare tu stessa qualcosa di inedito nella tua vita? Scegli una lingua che ti piacerebbe imparare ed iscriviti ad un corso online. In questo modo impegnerai le tue giornate con qualcosa di diverso che risulterà anche istruttivo. Un diversivo che, tra le altre cose, ti tornerà anche utile, magari aprendoti nuove strade per il futuro. Sapere di fare qualcosa improntata verso il futuro ti farà sentire meglio e ti darà modo di iniziare a progettare quel che sarà, dandoti la sensazione reale di non essere ferma ma più che mai pronta ad agire e ad andare incontro al tuo futuro.

Cancro – Dedicati alla meditazione

Spesso i pensieri negativi ti travolgono impedendoti di vivere al meglio le tue giornate. Si tratta di un problema che, ovviamente, in tempi di quarantena si è fatto sempre più pressante e che sarebbe ora di ridimensionare. Per farlo potresti imparare a meditare, cosa che ti tornerà utile anche in futuro. Attraverso la meditazione imparerai a rilassarti e a lasciar andare i pensieri negativi. Un cambiamento che ti porterebbe una serenità non indifferente, aiutandoti anche nelle relazioni. Per farlo ti basta scegliere un corso online, ordinare un libro e imparare il metodo che senti più affine alle tue corde. Già dalla prima sessione sentirai di star facendo qualcosa di positivo per te stessa e questo ti farà sentire più serena e sicuramente più fiduciosa verso il futuro.

Leone – Prenditi del tempo solo per te

Che tu viva da sola o in compagnia, le tue giornate tendono a trascorrere sempre tra mille cose da fare. Se da un lato ciò può essere positivo perché ti consente di mantenerti sempre impegnata, dall’altro può rappresentare un ostacolo per la tua mente che si trova sempre così affollata da non aver modo di elaborare i pensieri nel modo corretto. È giunto il momento di prenderti del tempo per te stessa, di fare una pausa da tutto e di concederti qualche giorno nel quale rilassarti.

Dormi, medita, mangia cose buone e datti del tempo per non far nulla. Ascolta i pensieri che ti passano per la mente, seguili e presta loro attenzione. Potresti scoprire qualcosa di te sulla quale hai ancora bisogno di lavorare e farlo ti aiuterà sicuramente a vivere al meglio questo nuovo mese, giunto un po’ prima di quanto pensassi ma sicuramente in grado di darti molto. Basta solo saper cogliere ciò che arriva e reinterpretarlo con positività.

Vergine – Datti una mossa

Il periodo di quarantena ti ha portata ad impigrirti un po’ troppo, mescolando noia e poca voglia di fare in un mix che ora dovresti decisamente eliminare. Che si tratti di fare lunghe camminate, di fare sport in casa o di rivoluzionare l’arredamento della tua camera, ciò che conta è alzarsi e mettersi in movimento. Fare qualcosa ti darà uno scopo e anche se si trattasse di obiettivi giornalieri, sarà sempre meglio di come ti senti adesso. Forse all’inizio ti stancherai un po’ ma in breve tempo ti accorgerai di star meglio e anche i tuoi pensieri si faranno più positivi. Ciò che conta è impegnarsi a fondo e non arrendersi alla prima difficoltà. Alla fine sarai felice di aver intrapreso qualcosa di diverso dal crogiolarti nel dolce far nulla.

