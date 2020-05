Dolci light per la dieta, perché si può. Vi sveliamo 6 ricette leggere per mangiare con gusto senza compromettere il risultato finale

Dolci per la dieta? Sembra una provocazione, perché molti regimi alimentari li eliminano del tutto. Oppure fanno delle piccole concessioni, come un quadretto di cioccolato fondente per chiudere la serata, ma non sempre. Invece vi sveliamo un segreto: è possibile addolcire la giornata senza vivere sensi di colpa e senza incidere sui risultati che con tanta fatica stiamo cercando di ottenere.

Ovviamente non stiamo parlando di dolci complessi, a base di panna e burro, cioccolato e creme. Più semplicemente sono alcuni dolci al cucchiaio, o comunque facili da consumare ma anche da preparare in casa. Il nostro consiglio è quello di inserirli nel programma quotidiano della dieta come spuntino a metà mattinata, oppure come nella pausa pomeridiana. Così potremo soddisfare la nostra fantasia e la voglia di qualcosa diverso dal solito Senza però nessun senso di colpa, specialmente se riusciamo a resistere un giorno sì e uno no.

Dolci light per la dieta, sei ricette facili

E adesso vediamo quali sono i nostri 6 dolci light per chi è a dieta.

crema di mele allo zenzero.

Servono 8-9 mele renette (dipende dalla grandezza), 4 arance, 150 grammi di zucchero e una radice piccola di zenzero. Basterà sbucciare le mele tagliandole a spicchi, poi fare lo stesso con lo zenzero. Metteteli in una pentola unendo poi il succo di arancia e lo zucchero, cuocendo a fuoco moderato. Quando le m

ele sono disfatte, la crema è pronta da servire, eventualmente con dello yogurt greco.

E a proposito di yogurt greco magro, la seconda ricetta lo vede come protagonista assoluto. Basterà aggiungere due cucchiaini di miele millefiori e qualche lampone o mora. Mettete in frigo e consumatelo quando è ancora freddo, sarà un piacere.

Un altro dolce fresco, leggero e molto invitante è la ricotta con cacao. Niente di più semplice: un bicchiere di ricotta vaccina, di ottima qualità, e un cucchiaio di cacao amar. Date una bella mescolata, mettete in frigorifero e al momento di servire aggiungete qualche nocciola tritata. Un peccato di gola? No, le calorie sono relative ed è un peccato non mangiarlo.

La torta di grano saraceno e leggera e anche senza glutine. Quindi è ideale per gli intolleranti al grano, per i celiaci, ma anche per chi è a dieta. Per una torta completa servono 200 grammi di farina di grano saraceno, 150 grammi di burro, 5 uova, 70 grammi di fecola di patate, 1 bustina di lievito, 1 bustina di vanillina e 80 grammi di fruttosio. Mescolate tutto in una terrina, poi fate cuocere in una tortiera per 40-45 minuti.

Infine due ricette facili di dolci a base di uova.

Prima un pancake originale: due uova, quattro cucchiai di yogurt magro e tre cucchiai di crusca d’avena, cannella e zucchero di canna. Dopo aver preparato l’impasto, scaldate la padella antiaderente e cuocete completando con dello sciroppo d’acero. Infine una frittatina con due uova. Quando è pronta, lasciatela raffreddare, sulla superficie decorate con un cucchiaino di miele e delle fragole tagliate a dadini.