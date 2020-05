10 cose da non dimenticare MAI quando la vita diventa difficile

A volta nella vita si presentano delle difficoltà che ci fanno abbattere, in realtà ciò accade per un motivo ben preciso, ma lo dimentichiamo.

Nella vita puoi subire sconfitte, ma non devi mai ammettere la sconfitta. Perché è grazie a queste sconfitte che rialzandoci potremmo dire di essere persone migliori. Dalle difficoltà apprendiamo a superare i fallimenti, superando le sfide impariamo ad uscirne più forti di prima. È un paradosso della vita: a volte, affinché le cose possano andare avanti, devono prima andare male. Il problema è che, quando attraversiamo un periodo molto difficile, tendiamo a dimenticare il perchè si presentano queste difficili prove. Ecco 25 cose da non dimenticare MAI quando la vita diventa difficile.

Quando la vita si fa dura, i duri cominciano a giocare

Quando le cose si fanno complicate e la vita ci mette davanti a delle avversità, c’è una cosa che non dovremmo mai dimenticare: anche i momenti più bui della nostra vita ci permetteranno di uscirne più forti. Ogni sconfitta, ogni fallimento è un passo necessario verso il successo. È un ostacolo che ostacola momentaneamente il nostro percorso verso la felicità. Ogni difficoltà che si prova riduce la probabilità di ripetere un errore in futuro. Ecco le 25 cose che NON DEVI MAI dimenticare nei momenti difficili:

1. Invece di resistere, accetta la vita come è realmente

La felicità è saper accettare le cose come sono, invece di preoccuparsi di come non sono. Fare il contrario rende sicuramente infelici. Non dimenticare mai: “ciò che è, è”. Altrimenti, non lo sarebbe! Tutto il resto è solo una lotta persa contro la realtà. Pensaci un attimo: la tua sofferenza appare solo quando resisti alla vita così com’è. Di conseguenza, si può agire solo sul modo in cui si reagisce agli eventi della vita, non sugli eventi stessi. Ed è proprio il modo in cui reagisci che ti renderà più forte. La tua forza è nella tua risposta.

2. Vivere ciò che stai vivendo, è un passo necessario

A volte cerchiamo di non affrontare la realtà perché pensiamo di non essere dove dovremmo essere o dove aspiravamo di essere. La verità è che la situazione in cui ti trovi oggi, per quanto difficile sia, è quella in cui devi trovarti per migliorare la tua vita futura.

3. Non ottenere ciò che desideri può essere un’ottima cosa

Sì, hai letto bene. A volte non ottenere ciò che vuoi può essere una buona cosa per il futuro! Questo ci obbliga a valutare meglio la situazione in cui ci troviamo e a vedere le cose da una prospettiva diversa. Possiamo quindi scoprire nuove opportunità e aspetti positivi della nostra vita che non avevamo notato prima.

4. Le cose cambiano più velocemente di quanto pensi

Devi accettarle: nella vita le cose cambiano costantemente, cambiano costantemente ogni minuto che passa, pertanto, migliore o peggiore sia il modo in cui evolve una situazione, non ti preoccupare: tutto accade per un motivo! Pazienta e ricorda che il movimento è il vero principio della vita.

5. Sapere come definire chiaramente come migliorerai la tua vita

Non c’è bisogno di sforzarsi di evitare il cambiamento: è meglio dedicare la tua energia a scoprire come realizzare ciò che ti renderà felice. Ed è definendo chiaramente che cosa significa concretamente migliorare la vita per te che la tua vita può effettivamente essere migliore. Per sradicare la sofferenza e la frustrazione, devi sapere come stabilire obiettivi positivi. Devi imparare ad essere molto specifico nel definire questi obiettivi personali. Ricorda che la felicità non è un obiettivo in sé, è semplicemente ciò che deriva da una vita pienamente vissuta. Quindi la vera domanda da porsi è: come vuoi vivere la tua vita in futuro?

6. Non puoi cambiare le cose senza assumertene la responsabilità

Secondo Sigmund Freud, “La maggior parte delle persone non aspira davvero alla libertà, perché la libertà implica responsabilità e le persone ne hanno paura”. Non essere come tutte queste persone. Quando respingi la responsabilità per una situazione in cui ti trovi facendo ricadere la colpa su qualcun altro, eviti le tue responsabilità. Pertanto, allo stesso tempo rinunci al potere che hai in te per cambiare la tua vita

7. Il tuo atteggiamento può migliorare o peggiorare una situazione

Per quanto brutta possa essere una situazione, ricorda che può ancora peggiorare. Ricorda che non puoi avere una vita positiva avendo un atteggiamento negativo. In effetti, per far evolvere una circostanza nel modo giusto e finalmente uscirne, è necessario pensare in modo positivo. Quando la negatività prende il sopravvento sui tuoi pensieri ha un impatto diretto sul tuo comportamento, sulle tue azioni e sulle opportunità che si presentano. È solo diventando pienamente consapevole del vero potere della tua mente che sarai in grado di ridurre ciò che mina il tuo benessere.

8. Accetta i giudizi altrui anche se non la condividi

Non essere negativo rispetto all’opinione altrui, ciò che gli altri fanno e dicono è irrilevante. Perché? Perché tutto ciò è in realtà solo un riflesso di loro stessi, non di te. I sentimenti negativi li dominano, quindi li implicano a coloro che li circondano. Pertanto, non prendere mai troppo a cuore i giudizi negativi degli altri.

9. La rabbia è un vero veleno

Perdona sempre le persone che ti hanno fatto del male, anche quando non ammettono di averlo fatto. Lasciali andare e vai avanti per la tua strada. Non farlo per loro, fallo per te. Perdonare gli altri è il miglior rimedio per la rabbia, li altririmedi sono amare gli altri, ridere con loro e lasciarsi andare. Non mangeresti mai qualcosa sapendo che è avvelenato vero? Allo stesso modo, non tollerare neanche un grammo di rabbia nel tuo cuore.

10. Sei abbastanza forte per superare la prova che stai vivendo

E’ vero che a volte la vita può essere davvero complicata e le sue ferite terribili. Ma non dimenticare mai che questo dolore è transitorio. Soprattutto, non lasciare che ti trasformi in un male. Devi uscirne più forte. Una persona forte non ignora il dolore. Sa come piangere apertamente. Ma dopo aver pianto, si alza e lotta per ciò a cui aspira.