Scopri un primo piatto adatto ad ogni segno dello zodiaco sia da cucinare che da mangiare.

Quando si parla dei cibi, una delle passioni degli italiani (e non solo) è quella del primo piatto. Si va dalla classica pasta asciutta da consumare velocemente alla lasagna da preparare per le feste e che ricorda sempre i momenti legati all’infanzia. Ricordi che il cibo riesce a mantenere più vivi che mai, colorandoli e rendendoli nitidi e carichi di profumi. Mangiare dopotutto è un atto che oltre a nutrire il corpo riesce a fare lo stesso anche con l’anima. E mai come nel periodo della quarantena questo aspetto è emerso con prepotenza, mostrando come mettersi in cucina rappresenti per molti un modo di svagarsi ma anche e sopratutto la possibilità di trasmettere il proprio amore con il cibo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Libri e quarantena: un genere per ogni segno zodiacale

E visto che di primi piatti ne esistono diversi, perché non trovare quello più adatto a se? Dopotutto, ognuno di noi è più predisposto per una preparazione che per un’altra e questo sia per quanto riguarda il cucinarla che il mangiarla. E visto che questa predisposizione può essere influenzata anche dalle stelle, oggi, dopo aver visto qual è l’antipasto giusto per ogni segno zodiacale e quale piatto vegano dovrebbe scoprire ogni segno dello zodiaco, scopriremo la ricetta del primo piatto perfetto per ogni segno zodiacale. E tutto con la ricetta per prepararlo alla prima occasione.

Per avere un’idea più sicura che mai, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da trovare una risposta cumulativa che sia più mirata. O, se si ha voglia di sperimentare, avere ben due piatti tra i quali scegliere.

Astrologia: Un primo piatto per ogni segno zodiacale

Ariete – Spaghetti con acciughe e pan grattato

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno bisogno di approcciarsi alla cucina con una certa semplicità. Allo stesso tempo, se decidono di farlo, vogliono esser certi del risultato e del successo della loro impresa. Per questo motivo il primo piatto che più gli si addice è quello dato dagli spaghetti con acciughe e pan grattato. Una ricetta semplice ma non convenzionale che gli consentirà di assaporare un piatto diverso dal solito e di sorprendere al contempo le persone che amano. E tutto con qualcosa che si divertiranno persino a preparare. Non male, no?

Toro – Gli gnocchi alla romana

I nativi del Toro non hanno paura di mettersi dietro ai fornelli e si divertono sempre al pensiero di cimentarsi in qualcosa che sia in grado di impegnarli. Ancor meglio se il risultato sarà goloso e da mangiare. Gli gnocchi alla romana sembrano rispondere perfettamente alle loro esigenze, proponendosi come una ricetta semplice ma sicuramente articolata e sempre in grado di offrire un risultato di tutto rispetto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che si fanno troppe domande sul futuro

Un piatto perfetto da mangiare in un giorno di festa e da preparare alle persone che si amano e che si desidera rendere felici con qualcosa che ricordi l’infanzia o che abbia in se quel sapore speciale che sono un primo piatto realizzato con amore può avere.

Gemelli – Pasta alla crema di avocado e salmone

I nati sotto il segno dei Gemelli amano poter mangiare cibi sempre diversi e questo li porta a voler sperimentare cose nuove. Purtroppo non sono abbastanza pazienti da cimentarsi in cucina per ore e ciò li porta ad aver spesso dei dubbi su cosa mangiare. Se si parla di primi piatti, però, sono le tante le opzioni che offrono loro la possibilità di mangiare con gusto e tra queste c’è quella offerta dalla pasta alla crema di avocado e salmone. Un primo piatto sfizioso, ottimo per tutti i giorni così come per le occasioni speciali e che si può preparare in pochissimo tempo, consentendo di mangiare con gusto e senza poca fatica. Un’opzione che risulterà loro più che gradita.

Cancro – La vellutata di zucca

I nativi del Cancro hanno sempre bisogno di un cibo che oltre a sfamarli funga loro come una sorta di comfort food. In tal senso, la vellutata di zucca rappresenta un’ottima scelta. Perfetta sia a pranzo che a cena e sempre valida per mangiare qualcosa di diverso e di sicuro gradimento. Ottima da gustare da sola o da abbinare a dei crostini di pane, rappresenta per loro un diversivo di sicuro gradimento, sopratutto perché al di là del tutto non è nemmeno difficile da preparare. Inoltre, aggiungere del riso o della pasta sarà un modo diverso per gustarla nei giorni in cui si sentiranno più affamati e tutto potendo contare su una ricetta che conoscono già e che pertanto li tranquillizza nella preparazione.

Leone – I conchiglioni ripieni al forno

I nati sotto il segno del Leone sono abituati ad impegnarsi al 100% in tutto ciò che fanno. Così, se decidono di cimentarsi in cucina, lo fanno mettendoci tutto l’impegno possibile. Se si tratta di primi piatti, il più delle volte preferiscono optare per qualcosa di semplice e di veloce, in modo da non rubare tempo ai loro tanti impegni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Segni zodiacali in cucina: Una ricetta per ogni segno

Se hanno voglia di qualcosa di speciale per se o da condividere con chi amano, ecco però che il loro intento sarà quello di sorprendere tutti. E cosa è meglio dei conchiglioni ripieni al forno? Con questo piatto potranno ostentare la propria bravura, mettendosi ai fornelli e sfornando letteralmente qualcosa di buono.

Vergine – La pasta alla carbonara

I nativi della Vergine amano tutto ciò che rientra tra i classici. Ciò dipende in parte perché sapere di mangiare qualcosa che conoscono li rilassa e un po’ perché non amano sperimentare, specie se mettersi ai fornelli tocca a loro. Per questo motivo, una scelta che potrebbe tornargli più che utile è quella della pasta alla carbonara. Un piatto di sicuro successo, semplice da realizzare ma sempre gradito a chiunque lo mangi. La possibilità di poter variare con i condimenti qualora si ritenesse necessario, li rende ancor più sereni, dandogli modo di non stressarsi come spesso fanno quando sanno di dover fare qualcosa.

Se vuoi conoscere il primo piatto perfetto da cucinare e da mangiare per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.