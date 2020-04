Avete dimenticato di comprare il pane? Niente paura, se volete un’alternativa facile e veloce da preparare, ma anche golosa, ecco a voi la ricetta della torta al testo umbra.

Quante volte vi sarà capitato di accorgervi di non avere il pane all’ultimo momento? Con questa ricetta facile e veloce vi proponiamo una gustosa alternativa: la torta al testo umbra.

Il pane è uno di quei cibi a cui gli italiani difficilmente riescono a rinunciare e in questo periodo di quarantena, in cui non si può uscire a comprarlo ogni giorno, dobbiamo arrangiarci, un po’ come facevano i nostri nonni in tempo di guerra.

Ecco che allora vogliamo darvi qualche dritta su come rimediare qualora non doveste avere pane in casa offrendovi un’ alternativa come la ricetta della torta al testo umbra.

Ecco la ricetta della torta al testo umbra facile e veloce da preparare

La torta al testo umbra è una ricetta antichissima che risale addirittura agli Etruschi, passando per i Romani da cui proviene il testum (lo strumento dove si cuoce). La ricetta originale prevedeva inizialmente solo l’utilizzo di farina, acqua e sale, poi con il passere del tempo, si è aggiunto un agente lievitante come la frizzina o idrolitina fino ad arrivare, ai giorni nostri, al lievito.

Attualmente ci sono varie rivisitazioni della torta al testo. Molti aggiungono anche altri ingredienti come olio, latte e parmigiano. Starà poi al gusto personale di ognuno trovare la ricetta che più si addice al proprio palato.

La particolarità di questa torta è quella di cuocerla su un testo, che non è altro che un disco di ghisa da posizionare o sopra ai fornelli o direttamente sulla brace del camino. Ovviamente per chi non ha il testo va benissimo anche una semplice padella antiaderente.

Ma andiamo a scoprire come si prepara.

Ingredienti

500 gr di farina 0

320 gr di acqua

25 gr di olio d’oliva

25 gr di latte

1 bustina di lievito per torte salate

1 pizzico di sale

Procedimento

Con la farina formiamo una fontana su un piano di lavoro, quindi aggiungiamo il sale e il lievito. Se la volete un po’ più condita mettete anche l’olio e il latte.

Iniziamo quindi ad impastare prima con una forchette e poi con le mani o direttamente con le mani, fino ad ottenere un impasto liscio e che si stacca bene dal piano di lavoro.

A questo punto formiamo una palla e la copriamo con un canovaccio. Lasciamo lievitare dai 10 ai 30 minuti quindi mettiamo a scaldare il testo o la padella antiaderente.

Nel frattempo stendiamo con un mattarello l’impasto formando un disco alto circa 2-3 cm. Per capire quando il testo o la padella sono abbastanza caldi buttiamo sopra un pizzico di farina. Se diventa marroncina significa che avranno raggiunto il giusto livello di calore per cuocere la torta.

Ora mettiamo la nostra torta sul testo o padella quindi dopo due minuti iniziamo a bucherellarla con una forchetta. Trascorsi 5-6 minuti controlliamo il lato della torta a contatto con il testo o la padella alzandola con una lama. Se ha un bel colore dorato la giriamo con entrambe le mani. Facciamo cuocere altri 5-6 minuti anche dall’altro lato.

Quindi la nostra torta è pronta per essere farcita come più ci piace o mangiata semplice come sostituta del pane.

La ricetta tipica umbra vuole la torta farcita con erba, come spinaci, cicoria o bietola e salsiccia. Ma la torta può essere riempita anche con prosciutto crudo e formaggio, con rucola e stracchino, con salame o capocollo e pecorino o ancora con verdure grigliate e caciotta. Insomma ognuno, a seconda del proprio gusto personale, potrà mangiarla con i prodotti che preferisce.

di Cristina Biondi