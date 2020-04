Maria De Filippi parla del rapporto con il figlio Gabriele e svela di quando ha ricevuto una telefonata da Saverio Costanzo.

Maria De Filippi svela il rapporto con il figlio Gabriele che lavora con lei a WittyTv e racconta della telefonata ricevuta da Saverio Costanzo, figlio di Maurizio, prima che fosse trasmesso il primo episodio della fiction L’amica geniale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali: svelato il cast ufficiale di Maria De Filippi

Maria De Filippi: “Mio figlio Gabriele raccomandato? E’ solo un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere un’opportunità di lavoro”

Dopo aver svelato come avverrà l’incontro tra Gemma Galgani e i suoi corteggiatori misteriosi, a Vanity Fair, Maria De Filippi ha parlato anche del figlio Gabriele che lavora con lei:

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Dama contro De Filippi: “Si diverte con il bullismo”

«Non l’ho mai trattato come tale: è solo un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere un’opportunità di lavoro. Lavora a Witty dove sono tutti ragazzi giovani: sicuramente lo guardano in modo diverso, ma Gabriele riconosce l’adulazione dalla verità, è una cosa che gli ho insegnato fin da piccolo, visto che io la detesto. Alcune cose le ha prese da me. L’indolenza, invece, l’ha presa dal padre».

SULLO STESSO ARGOMENTO: De Filippi | Lite con Valentin | “Voleva un premio”

Amante delle serie tv, la De Filippi confessa di aver visto La Casa di Carta, Suits e Sherlock. Poi parla de L’amica geniale di Saverio Costanzo.

«Saverio mi mandò in anteprima il primo episodio ed era preoccupatissimo della messa in onda il lunedì sera e del dialetto napoletano. Ricordo di avergli scritto che era bellissimo e che capivo che poteva essere spaventato, visto che arrivava dal cinema e la collocazione in palinsesto non sembrava facile. Ma lui è molto bravo, ci mette la stessa passione di suo padre. E poi la tradizione delle fiction di Raiuno è innegabile: Eleonora Andreatta è molto brava. Va detto, anche se fa parte della concorrenza».