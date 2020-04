Jacopo, il chitarrista di Piazza Navona, ha scelto per la sua quarantatreesima esibizione Sally di Vasco Rossi e il rocker di Zocca sembra aver apprezzato.

“Vasco Rossi è uno di quegli artisti che può piacere o non piacere, ma che non si può ignorare. Non si riempiono gli stadi per caso. Il miglior commento alle suo stile credo sia racchiuso nel testo di questa incredibile“Sally” del 1996, a tratti autobiografica per sua stessa ammissione, al di là del nome al Femminile.

“… Perché la vita è un brivido che vola via. È tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia”. Ribelle genio italiano di Zocca.

Ce la faremo, ce la stiamo facendo, ricordando chi non c’è più ed il dolore di chi è rimasto Serenata per l’Italia.

Mettete una bandiera italiana alla finestra”

Così, sul suo canale Youtube, Jacopo presenta il quarantatreesimo brano scelto per accompagnare il lockdown degli italiani.

Dopo aver fatto rivivere con la sua chitarra elettrica Debora’s Theme di Ennio Morricone tratta dal film C’era una volta in America, Nessun Dorma di Puccini e tanti altri grandi brani del panorama musicale italiano, Jacopo propone ora un cavallo di battaglia del rocker di Zocca, Vasco Rossi.

Tra i tetti di Pizza Navona riecheggia così Sally, le note si diffondono sotto il cielo rosso del tramonto e ancora una volta Jacopo regala un momento di vera magia, un momento così unico che anche lo stesso Vasco Rossi non può che manifestare il suo plauso.

Jacopo suona Sally a Piazza Navona e Vasco Rossi ringrazia

“Kom..plimenti al giovane chitarrista con la vista mozzafiato su Piazza Navona che ieri ha “cantato” con la chitarra Sally.

Molto suggestiva 😃😉👍👏👏

Bravo Jacopo🎸💪💥”

Così Vasco Rossi condivide sulla sua pagina Facebook il video di Jacopo che interpreta la sua Sally, un video che ha già superato le 45mila visualizzazioni e che, ancora una volta, ha fatto palpitare il cuore di tanti italiani.

Il Blasco allora non poteva che rendere omaggio al giovane chitarrista che, a sua volta, ha ringraziato per la condivisione e l’importante riconoscimento, postando sul suo profilo Facebook la prova che sì, proprio Vasco, aveva condiviso la sua esibizione.

Certo, ai piedi di Jacopo questa volta Piazza Navona non è propriamente deserta e in molti lo hanno notato, segno di un’Italia forse un po’ stanca di vivere solo attraverso lo schermo di un pc o di una televisione.

La prudenza però è oggi più che mai d’obbligo.

Attendiamo allora la prossima esibizione di Jacopo ma decidiamo sin da ora di godercela da casa.

Un domani potremo certo ascoltarlo dal vivo ma non oggi.