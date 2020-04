Primo piatto | insalata di pasta mediterranea -VIDEO

L’insalata di pasta mediterranea, un primo piatto freddo e gustoso perfetto da preparare nelle belle giornate, magari da gustare in un pranzo all’aperto.

Un‘insalata di pasta mediterranea, un piatto freddo che si gusta molto volentieri durante la bella stagione. Si può preparare prima e servire durante il pranzo o la cena, una ricetta unica fatta con ingredienti genuini e tipici del mediterraneo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primo piatto | spaghetti con acciughe e pan grattato -VIDEO-

Tonno e pomodorini, solo alcuni degli ingredienti di questa ricetta che conquisterà tutti al primo assaggio, una ricetta perfetta da portare quando si fa una gita all’aperto.

Come preparare l’insalata di pasta mediterranea | il video tutorial

Per preparare l’insalata di pasta mediterranea, avrete bisogno di:

250 grammi di pomodorini ciliegino

200 grammi di tonno sott’olio

200 grammi di ciliegie di mozzarella

sale quanto basta

pepe quanto basta

olio extra vergine di oliva quanto basta

320 grammi di farfalle

40 grammi di olive nere denoccialate

20 foglie di basilico fresco

SULLO STESSO ARGOMENTO: Video ricetta: pasta fredda vegetariana, perfetta per l’estate

Per prima cosa si dovranno cuocere le farfalle in acqua bollente salata. Scolare le farfalle al dente e bloccarne la cottura sotto il getto dell’acqua fredda. Nel frattempo si potranno tagliare i pomodorini in piccoli pezzi e si metteranno in una ciotola dove si sarà versato l‘olio del tonno. I pomodorini andranno conditi con sale, pepe o peperoncino e le foglie del basilico spezzettate con le mani.

Miscelare il tutto e aggiungere la pasta scolata e si potranno aggiungere il tonno sbriciolato, le olive nere e le mozzarelline. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti si aggiusterà il piatto con un filo di olio di oliva e l’insalata di pasta mediterranea sarà pronta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasta fredda: la ricetta più sfiziosa di sempre

Si potrà conservare in frigorifero, avendo cura di tirarla fuori almeno un quarto d’ora prima di servirla. Le insalate di pasta sono un primo piatto versatile e gustoso, perfetto per la stagione calda e per tutta la famiglia, piccini compresi. Da provare assolutamente la pasta fredda con salmone e rucola.

(Fonte: Giallo Zafferano)