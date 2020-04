Coronavirus | Uno studio cinese, condiviso sui social anche dallo specialista Roberto Burioni, conferma che chi ha contratto il virus sviluppa l’immunità

Uno studio cinese, condotto da Nature Medicine, dimostra su un campione di 285 pazienti esaminati, il 100% di loro ha sviluppato gli anticorpi al coronavirus dopo averlo contratto.

Una notizia, pubblicata da La Repubblica e resa nota in Italia grazie alla condivisione dello specialista Roberto Burioni, che accende uno spiraglio di luce in questa difficile situazione che il mondo intero sta vivendo.

La terapia con siero (o plasma) iperimmune non è cosa nuova, il primo premio Nobel andò a Von Behring nel 1901 per questa terapia, usata anche nel 1918 per la spagnola. La novità grossa ci sarà quando dati solidi diranno che funziona anche con COVID-19. https://t.co/j4UjiinOrc

— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 29, 2020