Cecilia Rodriguez spiazza tutti: “Vi presento il mio nuovo amore”

Cecilia Rodriguez sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a presentare al suo fedele pubblico della rete quello che ha definito il suo nuovo amore. Ignazio Moser deve preoccuparsi?

Cecilia Rodriguez ama condividere con i suoi fan attimi della sua vita su Instagram. Soprattutto in questo periodo di quarantena, che la modella sta trascorrendo con il suo compagno Ignazio Moser, dove si è costretti a restare a casa.

Non stupisce quindi che la sorella minore di Belen abbia pubblicato, dato anche il suo lavoro, uno scatto del suo quotidiano sui social, ma ha spiazzato i suoi fan presentendo quello che ha definitivo il suo amore.

Ignazio Moser, che di recente ha commentato il ritorno di fiamma tra Damante e Giulia De Lellis, deve preoccuparsi? Probabilmente no, visto che il nuovo amore di Cechu è un cane.

“Sto coccolando Tom” ha scritto Cecilia Rodriguez su Instagram. “Eccolo, vi presento il mio nuovo amore” ha proseguito la modella facendo attenzione a non farsi vedere da Aspi, l’altro suo cane, ma il dettaglio non è sfuggito ai suoi fan che le hanno consigliato, in maniera bonaria, di fare attenzione perché i cani sanno essere molto gelosi.

Cecilia Rodriguez ottimista su Instagram: “Dopo la tempesta arriva la calma”

Cecilia Rodriguez, oltre a presentare il suo nuovo amore ai fan, si è anche lasciata andare in merito ad una riflessione su questi giorni. Riflessione causata dal maltempo in Trento, regione in cui la sorella minore di Belen sta trascorrendo con il suo compagno Ignazio Moser.

“Oggi a Trento, dove mi trovo in questo periodo, ha piovuto tutto il giorno” ha scritto Cecilia Rodriguez, che di recente ha scritto una dedica al piccolo Santiago. “Ma mi hanno sempre detto che dopo la tempesta arriva sempre la calma” ha osservato la modella. “Ecco, dobbiamo soltanto esse fiduciosi” ha concluso.

Cecilia e Ignazio, tra l’altro, sembrerebbero che in questi giorni di quarantena stiano pensando di mettere su famiglia.