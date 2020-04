Dai una svolta alla tua vita in 10 passi

I passi da compiere per dare una svolta decisiva alla tua vita e portarvi una ventata di aria fresca.

Nel corso della vita può capitare più volte di sentire che le cose ci stanno improvvisamente strette e avere il desiderio di cambiarne alcune o addirittura tutte. Quando ciò avviene è importante, prima di tutto, interrogarsi sul perché si avverte una simile sensazione e, una volta capito il motivo, iniziare ad operarsi per apportare dei cambiamenti in grado di dare serenità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I dieci passi per diventare una persona positiva

Si tratta di un obiettivo importante perché una volta avviato può innescare una vera e propria rivoluzione in chi lo compie, stravolgendone la vita sotto diversi aspetti. E, sebbene alla fine il risultato sia positivo, è bene organizzarsi un minimo in modo da compiere ogni passo nello giusto ordine. Ciò eviterà la sensazione di star facendo un grande salto nel vuoto, portando a sentirsi in pace con se stessi. Scopriamo quindi come muoversi per dare una svolta decisiva alla nostra vita e per ricominciare da capo.

Dieci passi per cambiare la tua vita

Chiunque nel corso della propria vita si è trovato almeno una volta con il desiderio di stravolgere tutto. E sebbene il più delle volte si tratti solo di una piccola fantasia da concedersi quando ci si sente stanchi o giù di morale, in alcuni casi può trattarsi di una vera e propria esigenza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I 12 passi per tornare a sorridere

A volte, infatti, la vita può metterci al capolinea, mostrandoci come seguendo una determinata direzione non ci siano molte possibilità di essere felici. Altre volte determinati eventi giungono a cambiare la prospettiva che si ha delle cose, lasciando intuire come solo un cambiamento drastico potrebbe cambiare tutto.

Prima di tutto è quindi importante ragionare sulla propria fantasia e capire se si tratta di una cosa passeggera o di un reale bisogno. Perché se cambiare la propria vita è possibile è anche vero che farlo mette in moto tutta una serie di eventi in grado di innescare a loro volta tanti micro cambiamenti. Cosa che va quindi fatta solo quando se ne ha bisogno. In tal senso, è bene mettersi in modo quando il pensiero di cambiare tutto è costante, dura da un po’ ed è sopratutto frutto di un importante ragionamento. In tal caso, è chiaro che non si tratta più di una fantasia ma di un reale bisogno.

E se le cose non vanno come si spera? Nessun problema, agire passo per passo consente di notare da subito i più piccoli cambiamenti, dando così la possibilità di correggere il tiro qualora non si fosse più tanto convinti di dove si sta andando. Ciò che conta è avere le idee chiare su cosa si desidera o, almeno, su ciò che non si vuole più.

Spesso si decide di cambiare tutto per riprendersi da una storia finita male o perché un’esperienza particolare ha portato a capire che il tipo di vita che si sta conducendo non può portare alla felicità. In questi casi, cambiare può essere la scelta giusta. Ciò che conta è non farlo solo per sfuggire al dolore o ai problemi. Perché scappando, si otterrà solo il risultato di ritrovarsi al punto di prima poco tempo dopo. Prima di cambiare è bene chiudere tutto ciò che è in soluto in modo da poter andare incontro ad una vera rinascita e senza il rischio che i fantasmi del passato tornino a farsi vivi.

Ora che abbiamo capito come distinguere una fantasia dal reale bisogno di cambiare la propria vita, scopriamo i passi da compiere per riuscirci.

Fare chiarezza dentro di se. Come già detto, prima di cambiare la propria vita è importante aver chiaro cosa non piace di quella attuale e ciò che si desidera. Ancora una volta è quindi necessario guardarsi dentro alla ricerca di una risposta. Nei romanzi e nei film si vede spesso una protagonista la cui storia inizia dal primo passo verso il cambiamento. Ciò che spesso non viene mostrato è il lungo periodo di introspezione che l’ha condotta a ciò. Un periodo che ognuno di noi deve concedersi prima di iniziare a muoversi. Farlo aiuterà infatti anche a conoscere da subito la direzione verso la quale si desidera andare, rendendo tutto il processo più semplice e rapido.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus: progettare il futuro nella maniera giusta, per noi si può

In questa primissima e delicatissima fase, a volte può essere utile chiedere aiuto ad uno psicoterapeuta in modo da conoscersi più a fondo e da capire cosa spinge davvero verso il cambiamento e come agire nel modo più idoneo al proprio modo di essere. Trattandosi di una fase importantissima della vita, ogni strada in grado di dare aiuto e supporto andrebbe considerata.

Tenere un diario. Annotare i propri sogni e tutto il processo al quale si andrà incontro durante il periodo di cambiamento sarà un buon modo per mettere i propri pensieri nero su bianco e per avere una traccia di tutto quel che succede. Non è necessario rileggersi subito dopo. Anzi, farlo dopo tempo sarà ancora più significativo. Ciò che conta, per ora, è avere un mondo dove rifugiarsi per fare il punto della situazione. Una sorta di muto testimone nel quale riversare la se che sta cambiando.

Fare una lista dei propri obiettivi. Ora che è più chiaro cosa si desidera, un buon esercizio può essere quello di tenere una lista dei propri obiettivi, facendo attenzione a crearne una che sia il più possibile realistica. Trovarsi faccia a faccia con una serie di obiettivi non realizzati può essere infatti deprimenti. Meglio quindi iniziare dai più semplici e darsi i tempi giusti per la loro realizzazione. Per fare un esempio, se tra gli obiettivi c’è quello di cambiare casa, non darsi un mese ma prendersi il tempo necessario per trovare quella idonea alle proprie esigenze, nel posto giusto e con un prezzo che ci si può consentire.

Se vuoi conoscere gli altri passi per dare una svolta alla tua vita, clicca su successivo.