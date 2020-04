La Calabria riapre bar e ristoranti e il Governo reagisce pensando ad una diffida.

Con l’annuncio della fase 2 sono stati previsti alcuni allentamenti circa le restrizioni attualmente in atto. Tra questi è stata inserita la possibilità per i ristoratori di poter riattivare il delivery.

In Calabria, però, le cose sembra andranno diversamente. A partire da oggi, infatti, la governatrice Jole Santarelli, avrebbe dato il via libera per la riapertura di bar e ristoranti con servizio ai tavoli all’aperto. Una prova di fiducia che ha scelto di dare ai calabresi che in questi mesi hanno dimostrato di sapersi gestire. Come riportato anche dal TgCom24, il Governo si è dimostrato in disaccordo e in queste ore sta procedendo per la diffida.

