Bonus 800 euro, come ottenerlo e quili requisiti avere: il decreto prevede che sia automatico ad aprile e selttivo a maggio.

Il bonus per fronteggiare la crisi economica scoppiata con l’emergenza coronavirus, con il Dl Aprile, come fa sapere Il Sole 24 ore, passerà dagli attuali 600 euro ad 800 euro, sarà riconosciuto a chi già usufruito del bonus di 600 euro che riceverà in automatico il pagamento dall’Inps. Per il bonus di maggio, invece, il Governo starebbe pensando di introdurre un meccanismo selettivo.

Bonus da 800 euro: automatico ad aprile, selettivo a maggio

Con l’inizio della Fase 2, circa 4,5 milioni di lavoratori torneranno a lavoro come ha spiegato il Premier Conte. Ad aprile, tutte le categorie che hanno usufruito del bonus di 600 euro, riceveranno automaticamente il bonus da 800 euro dall’Inps mentre a maggio dovrebbe essere introdotto un meccanismo selettivo che dovrebbe far riferimento, come spiega Il Sole 24 ore, ad una soglia di reddito o ai codici Ateco delle attività escluse dalla riapertura (cliccate qui per vedere tutte le attività che riapriranno il 4 maggio).

Il Sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, ai microfoni di ‘Circo Massimo’, trasmissione radiofonica di ‘Radio Capital’ ha dichiarato: “La misura di sostegno dovrebbe rinnovarsi senza che il lavoratore faccia una nuova richiesta all’Inps – ha affermato Pier Paolo Baretta – Abbiamo però constatato purtroppo che, oltre a tutte le persone che hanno diritto ad averlo, c’è stato qualche fastidioso abuso da parte di persone che hanno un alto reddito e ne hanno usufruito”.

Si starebbe così pensando d’individuare una fascia di reddito: “Le Casse hanno parlato di 35 mila euro, ma io penso si possa andare su redditi ancora superiori“, ha aggiunto Pier Paolo Baretta.

“Il bonus da 800 euro per partite Iva e autonomi arriverà in automatico 24 ore dopo il decreto“: ha fatto sapere il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Non dovrebbe, dunque, essere necessario presentare una nuova domanda all’Inps da parte di chi ha già usufruito del bonus di 600 euro che dovrebbe ricevere in automatico anche quello da 800 euro.