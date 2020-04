Barbara d’Urso durante la diretta di Pomeriggio 5 ha fatto un’amara confessione sul giorno del suo compleanno, lanciando poi una frecciatina al cantante Pupo che ha più volte sostenuto di avere avuto un flirt in passato con lei

Barbara d’Urso, nonostante l’emergenza del coronavirus in Italia, non ha mai abbandonato il suo fedele pubblico in questo periodo, aggiornandolo quotidianamente con contenuti relativi all’informazione, mettendo un po’ da parte il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5.

Qualche ora fa, però, la bella conduttrice partenopea, che non ha mai avuto filtri con il suo fedele pubblico, ha fatto un’amara confessione in diretta. Che cosa ha rivelato?

La conduttrice, che negli scorsi giorni si è commossa in diretta, ha ammesso che tra poco sarà il suo compleanno, il 7 maggio, e lo passerà da sola a causa delle norme attualmente in vigore per evitare il contagio da coronavirus.

“Passerò quel giorno da sola” ha ammesso Barbara. “Così come ho trascorso il giorno di Pasqua da sola” ha aggiunto.

Barbara d’Urso passerà il compleanno da sola, ma l’affetto del pubblico di Pomeriggio 5 le terrà compagnia anche durante quel giorno.

Barbara d’Urso lancia una frecciata a Pupo a Pomeriggio 5: “Quanti ce ne sono!”

La bella conduttrice partenopea, durante il corso della diretta di Pomeriggio Cinque, ne ha approfittato per lanciare una frecciatina al cantante Pupo, che durante le scorse settimane ha più volte insinuato di aver avuto un flirt con lei ma che la conduttrice si vergogna ad ammetterlo.

“Ci sono un sacco di cantanti che si vantano di avere relazioni che non hanno mai avuto” ha affermato la conduttrice mentre durante la diretta si parlava del presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise, tra l’altro lei di recente ha ammesso di non sentirlo più.

Barbara d’Urso ha lanciato una frecciatina a Pupo a Pomeriggio 5. Frecciatina che ovviamente non è passata inosservata agli occhi del pubblico del piccolo schermo che da sempre ha seguito la vicenda per capire se tra la conduttrice e il cantante, ora diventato opinionista, c’è mai stato del tenero oppure no.