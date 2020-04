Latte e acqua sono le vere bevande salutari per i bambini, almeno fino ai 5 anni, come spiegano i nutrizionisti. Occhio invece a i succhi di frutta

Latte, acqua e stop. Da 0 mesi a 5 anni i nostri bambini non dovrebbero bere altro. Nemmeno succhi di frutta, che certo sono pratici ma non fanno particolarmente bene. Tutto questo, ovviamente, se non esistono particolari problemi sotto forma di intolleranze al latte o allergie, oppure ancora se i genitori hanno abbracciato il vegano.

A dimostrarlo è anche un recente studio in arrivo dagli Usa. Come possiamo leggere nel documento finale elaborato dallo ‘Healthy Eating Research’, ogni bambino ha specifiche necessità. Per questo, specialmente nei primi mesi di vita, solo il latte materno o in alternativa quello artificiale e quello vaccino assicurano il giusto nutrimento. Stesso discorso per l’acqua che come il latte contiene calcio, ferro e vitamina D.

Bevande al cioccolato o succhi si o no

Tutto il resto invece meglio accantonarlo fino a quando il bambino non sarà cresciuto. Diversi genitori credono che arricchire il latte con del cioccolato solubile sia meglio. Perché un gusto diverso è più semplice da bere e intanto si nutrono. Invece i nutrizionisti insistono su un concetto: evitare di abituare il bambino ai gusti troppo dolci. Questo vale per il cioccolato come per i succhi e le altre bibite a loro dedicati. Ancora di più quelle gassate, che spesso contengono caffeina o altri generi di stimolanti.

Discorso analogo vale per le bevande a base di riso, avena, cocco. Vanno tanto di moda ma in realtà non c’è un reale collegamento con la salute dei bambini. Così come le bevande zuccherate, dolcificate o aromatizzate, anche quelle a base di latte.

Allora vediamo insieme quale dovrebbe essere il ritmo ideale delle bevande per fare crescere bene un bambini. Nei primi 12 mesi di vita latte, latte e ancora latte. L’unica bevanda che gli fa realmente bene, affiancata, dopo i 6 mesi, anche dall’acqua, in quantità moderate. Invece tra i 12 e i 24 mesi

i bambini dovrebbero bere ogni giorno almeno due se non tre tazze di latte intero. Ancora, tra i 2 e i 3 anni i bambini dovrebbero bere due tazze di latte parzialmente scremato al giorno. Salgono poi a due tazze e mezzo tra i 4 e i 5 anni.

E l’acqua? Dopo i sei mesi e fino a un anno ai bambini possiamo darne circa 120-130 ml al giorno. Invece tra uno e tre anni da 250 ml a 1 litro al giorno e tra i quattro e i cinque anni fino ad un massimo di 1,2 litri al giorno.

Infine i succhi di frutta dovrebbero essere evitati assolutamente prima dei 12 mesi di vita. Tra uno e tre anni il consiglio è una quantità non superiore a 120 ml al giorno. Tra quattro e cinque anni possiamo arrivare al massimo a 180 ml.