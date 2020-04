Bevande per disintossicarsi | 6 consigli per un fisico sempre pronto

I rimedi naturali per la salute sono sempre i migliori, ecco 6 bevande per disintossicarsi, molto semplici da preparare anche in casa

Le migliori bevande per disintossicarsi sono un modo veloce, naturale e intelligente per dare sollievo a molti nostri organi. A cominciare dal fegato e da quelli che regolano il nostro metabolismo che non devono essere appesantiti, ma aiutati.

Certo, una buona dieta disintossicante fatta con regolarità è il rimedio ideale. Ma intanto possiamo portarci avanti puntando sulle bevande per disintossicarsi che aiutano a ripulire il fisico in modo sano. E ce ne sono di tantissimi gusti, con possibilità molto ampia. Ne abbiamo scelte 6, quelle che sono più pratiche e facili anche da preparare.

6 bevande per disintossicarsi che fanno bene al fegato e all’idratazione

1 Succo di verdure

Invece di portarle a tavola, le verdure ci fanno compagnia nel bicchiere. Un mix facile e anche molto fresco da preparare. Basta mettere nel mixer 3 tazze di spinaci, 5 foglie di cavolo, 1 cetriolo, del prezzemolo tritato e del succo di linone. Frullate tutto insieme e poi bevetelo nel corso della giornata. Non c’è bisogno di aggiungere altri liquidi, le verdure ne sono già ricche.

2 Thè disintossicante

Non parliamo della classica bustina o infuso, ma piuttosto di un preparato a base di semi e spezie. Infatti lo potete preparare con mezza tazza di coriandolo, mezza di semi di finocchio, un terzo di tazza di cumino, i semi estratti da 4 baccelli di cardamomo e 2 litri di acqua naturale. In pratica fate bollire l’acqua per una decina di minuti, poi aggiungete spezie e semi. Quando è aromatizzata, filtrate l’acqua e mettete la bevanda in una borraccia, sorseggiandola tutto il giorno. Serve soprattutto come filtro contro le impurità del corpo.

3 Succo di melograno, ananas e limone

Occorrono mezza tazza di succo di melograno, una tazza di ananas tritato, succo di mezzo limone, mezza tazza di acqua e una puntina di zenzero. Frullate insieme ananas, acqua e zenzero, poi aggiungete il succo di melograno e quello di limone. Servirà soprattutto ad accelerare il metabolismo

4 Limone, miele, zenzero

Una bevanda calda, facilissima e veloce da preparare. Aiuterà a tenere pulito il vostro apparato digerente favorendo la disintossicazione del corpo. Occorrono mezzo litro di acqua, la scorza di un limone, un cucchiaino di miele e un pezzetto di zenzero fresco. Lasciate bollire insieme zenzero e scorza di limone per 15 minuti. Poi spegnete, lasciate intiepidire e aggiungete il miele. Infine bevete a piccoli sorsi. In alternativa bastano acqua, limone e zenzero, così eliminate anche la parte più dolce della preparazione.

5 Mix idratante

L’idratazione è sempre una parte fondamentale nel nostro benessere quotidiano e questa bevanda punta proprio su quello. Bastano 2 mele e altrettanti cetrioli, un quarto di barbabietola e della menta. Mettete tutto in un mixer e bevete subito. Accelera il metabolismo e lo aiuta anche ad espellere le tossine in eccesso.

6 Bevanda alle carote

Nell’elenco delle bevande disintossicanti non poteva mancare una con le carote. Gli ingredienti sono semplici: 2 carote, 1 gambo di sedano, 2 mele e 2 lime. Lavate bene tutti gli ingredienti, tagliateli a pezzetti, frullate tutto e aggiungete il lime spremuto. Un pieno di energia purificante e ha anche un bel colore.