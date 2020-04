Fase 2 | Il distanziamento nei mezzi pubblici è impossibile VIDEO

Il distanziamento previsto sembra impossibile da applicare sui mezzi pubblici.

Con la Fase 2 è previsto il ritorno al lavoro per diversi italiani. Per questo motivo è stato richiesto il rispetto del mantenimento delle distanze di sicurezza anche sui mezzi pubblici. A detta dei presidenti Agens e Assta, però, ciò non è possibile.

I problemi principali, come riportato anche da Ansa, sarebbero la capienza dei mezzi di trasporto ed il rischio di assembramento che si verrebbe a creare nei luoghi d’attesa. Un problema che è stato reso noto al ministro dei Trasporti attraverso una lettera. Guarda il video per saperne di più.