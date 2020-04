Fabrizio Moro ha bisogno dei suoi fans per un nuovo progetto musicale dal titolo “Il senso di ogni cosa” come il titolo di una delle sue canzoni più amate.

Fabrizio Moro ha bisogno dei suoi fans che hanno già risposto all’appello del cantautore dicendosi pronti ad aiutarlo. Nonostante la quarantena, Moro sta continuando a dedicarsi alla sua musica. In particolare, sta lavorando ad un nuovo progetto intitolato “Il senso di ogni cosa” esattamente come la canzone pubblicata nel 2009 e contenuta nell’album “Barabba” e che è una dedica al figlio Libero, nato ad agosto dello stesso anno.

Fabrizio Moro lancia il progetto musicale “Il senso di ogni cosa”: i fans rispondono presente

I fans avevano già intuito che qualcosa bolliva in pentola dopo la pubblicazione di un video in cui cantava “Il senso di ogni cosa” con un nuovo arrenggiamento ed oggi è arrivata la conferma. Con un post pubblicato su Instagram, Fabrizio Moro ha annunciato un nuovo progetto musicale chiedendo aiuto ai suoi fans.

“Il primo passo vi vede protagonisti: ho bisogno di sapere quale è o cosa è, o ancora meglio chi è “il senso di ogni cosa” nella vostra vita. Sono sicuro che in questo momento così particolare tanti di voi lo avranno capito ancora meglio.

Mandatemi un vostro breve video dove baciate, suonate, giocate o semplicemente abbracciate la persona o la “cosa” più importante per voi. Grazie, intanto… Fab”, scrive su Instagram il cantautore romano.



Come fare, dunque, per aiutare Moro e partecipare al suo nuovo progetto musicale? A spiegare tutto è ancora una volta Moro che in diretta ha promesso ai fans anche una nuova collaborazione con Ermal Meta:

– registra il tuo video in orizzontale, con la qualità di registrazione migliore e con durata massima di 30 secondi

– scarica e compila la liberatoria per tutte le persone presenti nel video (link nelle stories)

– se nel video sono presenti minori, scarica e compila la liberatoria per minori per ognuno di loro (link nelle stories)

– invia il video e la liberatoria compilata e firmata (una per ogni persona presente nel video) a [email protected] entro martedì 5 maggio

Pronti, dunque, ad aiutare Fabrizio Moro? Cliccate qui e qui per le liberatorie da inviare insieme al video.