Coronavirus | Antonella Clerici ha fatto un appello sul suo profilo Instagram, invitando tutti gli utenti della rete a non abbandonare i propri animali durante questo periodo così delicato per il nostro paese

Durante l’inizio dell’emergenza del coronavirus in Italia in molti hanno iniziato a pensare, purtroppo grazie alla rapida diffusione delle fake news, che gli animali potessero rappresentare una forma di contagio per l’essere umano ed essere, in qualche modo, una fonte di pericolo.

Per questo motivo, purtroppo, sono iniziati ad aumentare gli abbandoni degli animali domestici, che ricordiamo oltre ad essere un’azione terribile è anche un reato. Per questo motivo Antonella Clerici, che non ha mai nascosto la sua passione e amore per gli animali, ci ha tenuto a lanciare un appello sul suo profilo Instagram.

La conduttrice, che durante Sanremo si è lasciata andare ad un triste sfogo, ha comunicato ai suoi fan di aver fatto un collegamento con Porta a Porta con i due suoi cani al fine di sensibilizzare i telespettatori a non abbandonarli.

Antonella Clerici ha fatto un appello sul coronavirus, chiedendo di non abbandonare mai i propri animali, soprattutto in un periodo come questo.

Antonella Clerici sul coronavirus: “Gli animali non sono contagiosi”

Antonella Clerici spera che il suo appello possa arrivare al maggior numero di persone possibile e che nessuno abbandoni mai il proprio cucciolo per strada.

“Ieri sera ero in collegamento con Porta a Porta con i miei due cani, Argo e Pepper” ha scritto Antonella Clerici su Instagram, che di recente ha ricordato la scomparsa di Fabrizio Frizzi. “Mi raccomando non abbandoniamo gli animali, non sono contagiosi!” ha proseguito la conduttrice con il suo appello. “Anche loro fanno parte della nostra famiglia” ha concluso l’ex conduttrice de La prova del cuoco.

Speriamo che l’appello di Antonella Clerici sugli animali arrivi dritto al cuore degli utenti della rete e che nessuno scelga di lasciare indietro un membro della propria famiglia.