Colazione ideale per la dieta | stare bene senza nessuna rinuncia

La colazione ideale per la dieta esiste, ma è anche la stessa che tutti dovrebbero fare ogni giorno. Perché partire bene al mattino, fa bene

La colazione ideale per la dieta esiste. Ma in realtà fa bene a tutti, anche a chi non deve o non vuole osservare un particolare regime alimentare. Perché lo abbiamo scritto più volte ma è sempre utile ricordarlo. Il primo pasto della giornata è fondamentale, ci dà il giusto sprint per cominciare bene e deve coprire almeno il 20-25% del fabbisogno giornaliero.

Mai quindi saltare la colazione, anche quando siamo a dieta. É il modo più intelligente e sano per mette in moto il metabolismo e aiuta a consumare i grassi non utili.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Una super colazione con il pancremoso! | Pronto in 15 minuti…

Ma non solo: il primo pasto mattutino, dolce o salato che sia, riequilibra il livello di zuccheri che scende durante il sonno. E poi ricordiamoci sempre di bere almeno un bicchiere, ma meglio due, di acqua. Servirà a reidratarci eliminando le tossine.

Non esiste la ricetta di una colazione perfetta e poi ogni dieta scrive le sue regole. Ma ce ne sono alcune di carattere generale che possono valere per tutti e sono anche molto facili da seguire con un po’ di applicazione.

In generale se non siete intolleranti puntate sul latte scremato o parzialmente scremato. Il caffè di per sé non fa male, ma meglio non abusarne. E per la parte di carboidrati, l’ideale sono le fette biscottate integrali, le gallette di riso, il muesli non zuccherato.

Colazione ideale per la dieta, i segreti e i consigli

Ma ora scendiamo nel dettaglio e vediamo gli elementi base in un’ottima colazione ideale per la dieta. Se non ci sono indicazioni specifiche, consumate uno yogurt magro perché abbassa il contenuto di grassi. Puntate sui cereali integrali che oltre a fare bene danno un senso di sazietà maggiore, così come la banana che non è nemmeno troppo calorica.

Il latte parzialmente scremato, di cui abbiamo già parlato sopra, è ricco di calcio e vitamina D. E poi una bella spremuta. Il pompelmo è molto nutriente, specie se accompagnato dalla frutta secca. E l’arancia, quando è stagione, facilita anche l’assimilazione del ferro da parte dell’intestino.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pancakes salati | rivisitazione sfiziosa di un classico della colazione

Quali sono dunque i segreti per una colazione dietetica ma anche sana? Intanto prendersi il tempo giusto, anche quando siamo di corsa. Allo stesso modo, cercare di avere un orario più o meno sempre fisso, mai soprattutto tardi la mattina perché potrebbe aumentare il senso di fame. Portare a tavola molti cereali integrali e pane integrale, che contengono fibre e proteine più lente da digerire. Così plachiamo il senso della fame.

Allo stesso modo evitate cibi troppo zuccherati, leggendo attentamente le etichette di quello che compriamo in giro.

E poi riscoprite il piacere di preparare la colazione in casa: una fetta di pane e marmellata, una torta o dei biscotti preparati da noi danno una soddisfazione ancora maggiore. E sono sani.