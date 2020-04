Adriana Volpe, sul suo profilo Instagram, ha annunciato che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip la vedremo di nuovo in tv con un programma tutto suo in onda su Tv8 con Alessio Viola

Finalmente la notizia che tutti i fan di Adriana Volpe aspettavano è arrivata. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip condurrà un programma tutto suo, ma in collaborazione con Alessio Viola, su Tv8.

Ad ufficializzare la notizia, è la conduttrice stessa sul suo profilo Instagram, scrivendo ai suoi fedeli sostenitori che non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura che la vedrà impegnata tutti i giorni in diretta per informarli di quello che succede nel mondo insieme ad avvenimenti legati alla cronaca rosa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Antonio Zequila svela le sue dimensioni intime

“Ragazzi, non vedo l’ora di entrare nelle vostre case!” ha annunciato Adriana Volpe sul suo nuovo programma su Tv8, di cui aveva già annunciato qualcosa sul suo passaggio a Sky.

“Sono davvero entusiasta di prendere parte a questo progetto insieme ad Alessio Viola, mio compagno d’avventura, e alla squadra di Sky” ha proseguito la conduttrice. “Sarò in diretta con voi tutti i giorni, a partire dal lunedì al venerdì” ha informato Adriana. “Inizieremo quest’estate. Voi sarete con me?”

Adriana Volpe torna in tv: la reazione degli ex concorrenti del GF Vip

L’annuncio di Adriana Volpe è stato accolto di buon grado non solo dagli utenti della rete, anche se quest’ultimi si aspettavano che la conduttrice potesse lavorare a Mediaset vista l’esperienza al Grande Fratello Vip, ma anche da tutti i suoi ex colleghi che hanno subito commentato la notizia sul suo profilo Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonella Elia stronca Paolo Ciavarro dopo il GF Vip: “Non ha umanità”

La prima a commentare il nuovo progetto della conduttrice, che di recente ha stupito tutti pubblicando una foto senza trucco, è stata ovviamente Paola Di Benedetto. Le due, infatti, hanno particolarmente legato all’interno della casa più spiata d’Italia e sono diventate ottime amiche. “Sono felice per te” ha scritto Paola ad Adriana. “Non vedo l’ora di vederti amica mia” ha aggiunto.

“Sono troppo contenta per te Adry” ha scritto invece Giulia Salemi. “Te lo meriti”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro si sfoga dopo il GF Vip: “Mi hanno insultato sul web”

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare il commento del suo compagno di lavoro di sempre, Marcello Cirillo, che le ha fatto un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura televisiva.

“In bocca al lupo Adriana” ha scritto. “Sono con te”.

Adriana Volpe è pronta a tornare in tv dopo il GF Vip per la gioia di tutti i telespettatori, che hanno apprezzato anche il suo fantastico gesto a Pechino Express.