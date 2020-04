Il rimedio della nonna per un alito fresco tutto il giorno

Vuoi avere un alito fresco tutto il giorno? Ecco un rimedio semplice ed effcace che eliminerà la tua alitosi e i disagi che ti provoca.

Avere un alito pesante che ti accompagna per tutto il giorno è un disagio imbarazzante. Le cause dell’alitosi possono essere diverse, risolvere questo problema migliorerà sensibilmente la tua vita e le relazioni che intrattieni con gli altri. In commercio esistono diversi colluttori progettati per risolvere i problemi legati all’alito cattivo, ma se preferisci un metodo naturale, ecco un rimedio della nonna infallibile.

Il rimedio naturale efficace per combattere l’alitosi

Avere un alito fresco è un piacere, per te e per i tuoi amici … Se hai problemi di alito cattivo che ti mette in imbarazzo ogni volta cheaprila bocca esiste un rimedio economico e che non contiene sostanze chimiche. Si tratta di un rimedio efficace della nonna che ti consentrà di avere un alito fresco tutto il giorno.

Ti basterà fare dei gargarismi con questa soluzione naturale a base di duesoli ingredienti: miele e cannella in polvere.

Per preparare questo rimedio della nonna per l’alitosi con miele e cannella avrai bisogno di:



Ingredienti:

– 1 cucchiaino di miele

– 1 cucchiaino di cannella in polvere

– 1 tazza d’acqua

Preparazione:

1. Scaldare una tazza di acqua 2. Aggiungi il miele. 3. Aggiungi la polvere di cannella. 4. Fai i gargarismi più volte al giorno con questa miscela.

Perchè funziona?

Grazie a questo rimedio naturale, avrai un alito fresco tutto il giorno. Inoltre, tutti gli ingredienti sono naturali al 100%!

La cannella è nota da decenni per combattere i batteri che causano l’alitosi. Il vantaggio della cannella è che nasconde i cattivi odori, questo grazie al suo potere battericida che distrugge i batteri che sono la causa dell’alitosi.

Per quanto riguarda il miele, anch’esso ha proprietà antibatteriche che aiutano a sbarazzarsi dei germi che si annidano nella tua bocca.

