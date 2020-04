Libri e quarantena | Un genere per ogni segno zodiacale

Libri e quarantena: Il genere più adatto ad ogni segno dello zodiaco, per una piacevole lettura.

Con la quarantena ancora ben lontana dal terminare, sempre più persone si trovano a non saper più come occupare il tanto tempo libero. I libri, inutile dirlo, sono da sempre uno dei passatempi più preziosi in quanto sempre disponibili e pronti a narrare storie di ogni tipo, consentendo così di poter viaggiare per realtà diverse e lasciar libera la fantasia.

Che si sia lettori accaniti o persone meno propense ad impiegare tra i libri il proprio tempo, è probabile che in questo momento scegliere un genere in particolare possa risultare difficili. Nel primo caso perché si è già letto di tutto e nel secondo perché non si ha la minima idea di cosa sarebbe meglio per iniziare. Indipendentemente dal motivo che genera il dubbio, avvicinarsi ai libri può fare davvero la differenza, facendo scorrere il tempo più velocemente ed offrendo addirittura la possibilità di emozionarsi, sognare ad occhi aperti e aver solo voglia di tornare ad immergersi tra le pagine del proprio libro per prolungare le emozioni che sa donare.

Ovviamente ognuno di noi è più adatto ad un genere piuttosto che ad un altro. Oggi però scopriremo qual è il più adatto al periodo di quarantena e lo faremo attraverso l’influenza che le stelle hanno su ogni segno dello zodiaco. Dopo aver visto ciò che ogni segno zodiacale deve capire entro la fine di Aprile e qual è un buon piatto vegano per ogni segno dello zodiaco, oggi scopriremo quindi che genere letterario è più adatto ai vari segni zodiacali in questo periodo di quarantena. Come sempre, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara di cosa leggere per sentirsi più che mai coinvolti.

Quarantena: Un genere letterario per ogni segno dello zodiaco

Ariete – L’avventura fantasy

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno bisogno di vivere avventure ma per farlo devono approcciarsi a qualcosa che sia del tutto nuovo e fuori dai normali canoni. Un genere letterario che forse non conoscono o amano ancora ma che in questo periodo potrebbe aiutarli a distrarsi è quello del fantasy, ancor meglio se si tratta di una storia ricca di avventura.

Grazie alla presenza di personaggi diversi dal solito, riusciranno infatti a distrarsi e ad interessarsi al punto da voler leggere tutto fino alla fine. Scoprirsi in grado di emozionarsi davanti ad un libro, per loro che in genere sono più portati verso attività di altro tipo, sarà una piacevole sorpresa da tenere bene a mente anche per il futuro.

Toro – I grandi classici

Tradizionalisti come sono, i nativi del Toro potrebbero interessarsi a storie famose e ormai note a tutti. In questo modo saranno sicuri di andare a colpo sicuro, immergendosi in storie che possono immaginare da subito se in linea con le loro corde. Scegliere in questo modo li aiuterà a sentirsi più sicuri e pronti a dedicarsi alla lettura. Cosa che non è poi così lontana dal loro modo di essere e che, proprio per questo, in tanti casi potrebbe essere una scelta così ripetuta nel tempo da far mancare la vasta scelta che può spettare ad altri. Motivo per cui, anche la possibilità di rileggere qualcosa che si è amato in passato è una possibilità da non scartare. Sopratutto se si pensa che una seconda o terza rilettura è spesso in grado di offrire molti punti di vista nuovi e diversi.

Gemelli – Un thriller

Per i nati sotto il segno dei Gemelli che in questo periodo vivono la noia come un pericolo costante, approcciarsi ad un thriller può essere la scelta più giusta in quanto in grado di tenerli con il fiato sospeso. Una particolarità che può spingerli a pensare costantemente a quanto letto, al punto da spingerli a concedersi delle vere maratone di lettura. Una cosa che per loro sarebbe abbastanza nuova e che potrebbe sorprenderli positivamente, portandoli a voler rivivere la cosa più e più volte. Dopotutto leggendo saranno sicuramente in grado di non avvertire la pressione della noia, potendo sperimentare modi alternativi per provare emozioni sempre nuove e diverse.

Cancro – L’urban fantasy

I nativi del Cancro sono attratti da storie di fantasia o che hanno come protagonista l’amore. Per questo motivo sono soliti concentrarsi maggiormente a romanzi d’amore piuttosto che ad altri generi. Volendo cambiare un po’ genere, potrebbero trovarsi bene con gli Urban fantasy specie se in grado di trovarne alcuni che all’interno della storia siano in grado di affrontare anche i sentimenti dei personaggi coinvolti. Per loro, poter vivere l’amore attraverso le pagine del libro è infatti molto importante. Allo stesso tempo, però, lo è anche sognare. Motivo per cui possono sentirsi maggiormente spinti verso una storia che pur mantenendo delle basi conosciute sia in grado di sfociare nel fantasy.

Leone – L’horror psicologico

In genere, i nati sotto il segno del Leone, non sono soliti trascorrere le loro ore tra i libri. Ciò fa si che scegliere un genere sia piuttosto difficile. Considerato il periodo ed il bisogno di astrarsi del tutto da ciò che stanno facendo, un horror potrebbe essere ciò di cui hanno bisogno. Attraverso la lettura di un testo in grado di scuoterli nel profondo potrebbero infatti sentirsi più motivati e finalmente in grado di non pensare solo ai problemi personali legati alla quarantena.

Se l’horror è psicologico, poi, le possibilità che il loro interesse ne sia del tutto catturato aumentano a dismisura. Dopotutto ciò che bramano maggiormente è il potersi immergere fino a perdere di vista la realtà fatta di problemi e pensieri opprimenti. E cosa è meglio di un buon libro per riuscirci?

Vergine – I romanzi rosa

Sebbene leggere non sia esattamente il passatempo preferito dei nativi della Vergine, farlo può rappresentare una via di fuga dai pensieri opprimenti che si trovano a fare di continuo. Il genere giusto per distrarli è quindi quello dei romanzi rosa. Perfetti per intrattenerli e farli sentire in una bolla di positività, a loro solitamente estranea. Dedicarsi a letture più pesanti potrebbe infatti stancarli al punto da farli astrarre e tornare ai pensieri dai quali necessitano invece di scostarsi. E cosa è meglio di una storia d’amore, magari fatta di rinascite e di tante nuove possibilità a cogliere? Un modo come un altro per assaporare almeno con la fantasia l’ebrezza di fare pensieri positivi e di vivere senza aspettarsi sempre il peggio.

