Le fave si possono acquistare sia secche che fresche, quest’ultime si possono conservare a lungo e poter preparare diverse ricette anche fuori stagione.

Le fave sono legumi amati e consumati da tanti, grazie alle numerose proprietà nutrizionali, apportando benefici al nostro organismo. E’ un frutto ricco di proteine e fibre vegetali, ma hanno pochissimi grassi, molto utili per chi segue una dieta.

Non li ritroviamo tutto l’anno le fave, la raccolta avviene in primavera, ma si possono gustare anche in altri periodi dell’anno, ma non fresche.

come conservare a lungo le fave e come utilizzarle in cucina.

Fave fresche: come conservarle

Le fave fresche si possono acquistare nella stagione primaverile, ma si trovano anche secche al supermercato, quindi si possono utilizzare per la preparazione di diverse ricette, tutto l’anno.

Le varietà sono diverse, ma quella più consumata è la Baggiana che ha il baccello corto e largo con semi grossi e schiacciati, si presentano di colore verde. Poi ci sono anche fave con i semi viola, ma poco utilizzati.

Le fave si possono conservare a lungo dopo l’acquisto, ma solo seguendo dei buoni consigli facendo attenzione già al momento dell’acquisto. Ecco come conservarle al meglio.

Verificare la freschezza : se le fave non lo saranno, non si garantirà un prodotto finale buono.

: se le fave non lo saranno, non si garantirà un prodotto finale buono. Il baccello deve essere sodo e integro: le fave devono avere un colore verde brillante, senza macchie e devono avere un odore fresco.

In alternativa si possono acquistare le fave secche, che però prima di essere consumate, necessitano di essere messe in ammollo per almeno 14 ore, se hanno la buccia. Quelle invece decorticate basta lasciarle in ammollo per 8 ore, poi si possono cuocere e preparare diverse ricette.

Dopo avere acquistato le fave fresche, si devono pulire se non le consumate così, ecco come.

Sgranate una ad una.

Dividete il baccello a metà : dovete aprire completamente ed estrarre i semi, basta far scorrere il pollice lungo il baccello.

: dovete aprire completamente ed estrarre i semi, basta far scorrere il pollice lungo il baccello. Eliminate l’escrescenza che ricopre le fave: fate una pressione con le dita, se la fava sarà di colore chiaro, vorrà dire che è fresca. In caso contrario se è scura significa che sono di qualche giorno, si consiglia in questo di eliminare la pellicola esterna che riveste il seme. Facendo così saranno più tenere.

che ricopre le fave: fate una pressione con le dita, se la fava sarà di colore chiaro, vorrà dire che è fresca. In caso contrario se è scura significa che sono di qualche giorno, si consiglia in questo di eliminare la pellicola esterna che riveste il seme. Facendo così saranno più tenere. Trasferire le fave in una ciotola e potete preparare quello che volete.

Le fave si possono conservare in frigo per 3 giorni, ma solo ricoperte dalla pellicola trasparente, in alternativa le potete congelare. Basta sbollentarle per almeno 5 minuti in una pentola con acqua abbondante non salata. Scolate per bene e lasciatele raffreddare, poi le sistemate su un vassoio, ben distanziate tra loro e le lasciate in freezer per tutta la notte.

Riprendetele e le trasferite nelle buste per alimenti per freezer, in modo da scongelare solo le porzioni che si occorrono. Nel freezer si possono conservare per un massimo di 6 mesi, cucinatele senza scongelarle.

Ricette da preparare con le fave

Le fave si prestano alla preparazione di diverse ricette, dalla zuppa di fave, alla pasta e fave, fino ad arrivare alle fave fresche con pomodori secchi. Scopriamo alcune ricette, da poter fare a casa, in particolar modo se si acquistano tante fave e non si riescono a mangiare.

1- Vellutate di fave e piselli