A che punto della relazione abbiamo i rapporti sessuali migliori?

C’è un momento in una relazione caratterizzato da una sintonia unica che rende i vostri rapporti sessuali magici e intensi.

Quando sei in coppia, oltre ad avere un compagno di vita che ti ama, che condivide i suoi obiettivi con te e che ti sostiene contro ogni previsione, hai anche un altro vantaggio che non dovresti sottovalutare: il privilegio di godere di una vita sessuale attiva e appagante, o almeno è così che dovrebbe essere quando la relazione non vive particolari problemi. Quando fai l’amore con qualcuno che ami e di cui ti fidi, riesci a lasciarti andare completamente e il rapporto è molto più bello ed intenso rispetto ad un rapporto occasionale.

Secondo la scienza esisterebbe all’interno di una coppia consolidata un arco temporale in cui i due partner vivono i rapporti sessuali più belli, dove l’orgasmo viene assicurato ogni volta. Scopri qual’è questo momento.

Il momento in cui la coppia vive i rapporti sessuali più gratificanti

Secondo la scienza esiste un momento in cui la coppia sperimenta i rapporti sessuali più belli e gratificanti. Se i primi mesi tendiamo a fare molto l’amore, è tra il sesto e il dodicesimo mese di relazione che la qualità dei nostri rapporti sessuali raggiunge l’apice.

La rivista accademica Archives of Sexual Behaviour ha condotto uno studio che è giunto a questa inconfutabileconclusione.

In seno allo studio sono state intervistate ben 2814 persone, eterosessuali e in coppia.

Dallo studio è emerso chiaramente che durante questo periodo che va dai 6 ai 12 mesi dall’inizio della relazione che iniziamo a conoscere davvero l’altro nella sua intimità, nel suo corpo e in ciò che lo rende felice, e interviene prima che la coppia entri in una “routine” in cui la passione può de-intensificare.

