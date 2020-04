Ricorda sempre le 7 frasi piene di saggezza della nonna

La nonna ci dava tanti consigli eccezionali. Molti li abbiamo dimenticati. Ecco una raccolta delle frasi della nonna più belle del web.

” Mia nonna mi diceva sempre….” quante volte abbiamo ripetuto questa frase e abbiamo pensato alle parole amorevoli delle nostre nonne che dopo aver fatto esperienza delle lezioni apprese durante la vita, con tanta saggezza hanno cercato di trasfrerirci tutto il loro sapere. Ogni tanto ci ricordiamo delle loro parole e le applichiamo alle situazioni che viviamo finendo per comprendere nel profondo quello che volevano dirci, anche se con netto ritardo.

Abbiamo scandagliato il web alla ricerca delle parole più significative e belle che gli internauti ricordano delle loro amorevoli nonne, ecco le 7 frasi più belle.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Le frasi positive che NON ti portano al successo secondo la scienza



Le frasi più sagge e belle delle nostre nonne

“Il libro di mia madre” è uno dei capolavori dell’autore Albert Cohen, attraverso il quale ha dedicato un triste omaggio alla madre defunta. Le sue parole riflettono l’ importanza di una madre nella nostra vita. E per una buona ragione, sono fonti inesauribili di lezioni di vita, dovresti solo dar loro ascolto. Una nonna è una madre per due volte, dei suoi figli e poi dei suoi nipoti ed in più custodisce molta esperienze di vita e con cura e amore, ti gratifica quotidianamente dispensando pepite di saggezza che dovremmo applicare quotidianamente.

“Se i giovani sapessero e i vecchi potessero”. Questo proverbio spiega che l’ardore della giovane età ignora i saggi consigli dei più maturi. Tuttavia, queste raccomandazioni sono il frutto di una lunga vita di esperienze e fallimenti che vogliamo evitare. E le tue mamme e le tue nonne sono le uniche persone che vogliono davvero vederti felice. Ascoltale perché il loro unico desiderio è vederti diventare una persona migliore.

Ecco una selezione di 7 frasi delle nostre nonne sulle quali dovremmo meditare profondamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: 3 frasi che trasformeranno completamente la tua vita sessuale



1- “Nel tempo, ti renderai conto che tutti hanno cicatrici. Alcuni nel corpo, alcuni nell’anima e altri nel cuore. “

I giovani spesso immaginano che l’erba del vicino sia sempre più verde. Tuttavia, man mano che cresciamo, ci rendiamo conto che ognuno porta la propria croce e custodisce la propria parte di sofferenza. Ognuno porta silenziosamente il proprio dolore e si rapporta con lui, ognuno ha i propri scheletri nascosti nel suo armadio, nessunopuò sfuggire a questo.

2- “Fidati sempre del tuo istinto. “

Non è raro che le nostre nonne ci chiedano di diffidare di un amico e che tu ti renda conto molto dopo che aveva ragione. L’intuizione arriva con la maturità ed è essenziale ascoltarla per evitare molte delusioni. La chiave è ascoltare te stesso ed essere attento ai segni che indicano che qualcuno sta cercando di tradirti. Questa nitidezza arriva nel tempo e ti aiuterà a non ripetere più volte gli stessi errori.

3- “Tieni sempre la schiena dritta”

Stare dritti non è solo una questione di grazia ed eleganza. Una postura dignitosa ti consente di evitare il mal di schiena ma non solo quello. Stare dritto ti consente di acquisire sicurezza e autostima. Ovviamente, questo atteggiamento si riflette nei tuoi gesti e attira energie positive.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: 5 frasi meravigliose che ti faranno amare per come sei



4- “Se ti dicono di non dirlo a nessuno, dillo. Se ti dicono di non urlare, urla più forte. Io crederò sempre in te e ti difenderò, qualunque cosa accada.

L’amore di una nonna è incondizionato. Lei vorrà sempre che tu le confidi i tuoi tormenti in modo che lei possa aiutarti. La tua nonna ti difenderà da ogni previsione. Soffre in silenzio quando le nascondi i tuoi tormenti perché si sente impotente. È la pesona che ti capisce più di chiunque altro, ti ha visto crescere.

5- “Mangia verdure”

È vero che ai bambini non piacciono spesso le verdure, ma questo consiglio, che troppe volte viene ripetuto, è per il loro bene. Il cibo è la pietra angolare della tua salute. Se la nonna ti ha costretto a mangiare le verdure, è perché voleva che tu crescessi in buone condizioni fisiche.

6- “Chiudi gli occhi e pensa solo a cose belle. “

Queste parole te le ripeteva sempre quando eri triste e preoccupato. Nonostante le difficoltà, tua nonna ti chiedeva di non abbatterti e mantenere perseveranza e determinazione. La sua esperienza l’ha resa una donna forte con un carattere forte. Con queste parole, trasmette la sua resilienza e la sua capacità di trascendere gli ostacoli per trasformarli in opportunità. Il suo amore per te la spinge a trasmetterti un costante ottimismo che ti permetterà di avere successo in tutti i tuoi sforzi. Approfitta di questo consiglio e vedrai che puoi raggiungere altezze inaspettate.

7- “Quando una persona ti delude, anche se lo perdoni, nulla è più come prima. “

Una delle prime cose che tua nonna ti insegnerà è il perdono. Tuttavia, questa virtù non è simile alla cecità perché spesso ti porterà a non dimenticare mai i torti subiti per proteggerti. Questo atteggiamento ti protegge da molti fallimenti relazionali che, se ripetuti, possono annientarti. Questo consiglio ti aiuterà a sbarazzarti del peso della rabbia tossica che può avvelenare la tua esistenza.

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Psiche e Personalità e conosci meglio te stesso e rendi migliore le tue relazioni con gli altri.