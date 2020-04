Wanda Nara | Mattinata bollente per lady Icardi, che fisico in bikini – FOTO

Wanda Nara | Mattinata bollente per lady Icardi, che fisico in bikini...

Wanda Nara, altra domenica in casa per lady Icardi, la donna sta affrontando la quarantena in maniera serena. Al punto che anche i fan ringraziano, gli scatti in costume dell’argentina spiazzano il Web.

Non si potrà uscire ancora per un po’, questo è quanto è emerso dall’ultimo discorso alla Nazione di Conte: un Premier visibilmente preoccupato per l’emergenza Coronavirus che, comunque, chiede un ulteriore sacrificio agli italiani. Restare a casa sì, ma con qualche concessione in più: sarà possibile, infatti, andare a far visita ai congiunti. Aperture solo per quanto riguarda i professionisti sportivi, che potranno riprendere ad allenarsi. Per il resto, almeno fino al 18 maggio, non cambia nulla. Al netto di qualche piccola modifica.

Se ne farà una ragione anche Wanda Nara che è ancora a Milano insieme al marito Mauro Icardi, il quale – siccome è vietato (per ora) lo spostamento fra regioni e stati dall’Italia (a meno che non vi siano particolari ed urgenti motivi) non torna ad allenarsi in Francia. Le attività, anche lì, sono momentaneamente sospese. Allora l’attaccante del PSG si gode sua moglie, in tutto e per tutto.

Wanda Nara, foto in costume: la domenica è bestiale (per i fan)

La conduttrice del GFVip, infatti, incanta lui e il followers con un fisico mozzafiato: il calciatore argentino può ammirarlo dal vivo, nella casa sul lago di Como, gli altri – i fan – devono accontentarsi degli scatti Instagram che restano comunque notevoli. Così una domenica (quella appena trascorsa) di sole può diventare speciale anche in casa, avendo la possibilità di un giardino privato.

Lady Icardi prende il sole ed incanta con il suo corpo vertiginoso in grado di alimentare i sogni più particolari dei diversi followers: “Domingo”, si limita a scrivere in didascalia, che nella sua lingua vuol dire appunto domenica.

Cominciano a capirlo anche gli affezionati quanto Wanda Nara tenga alla familiarità con il pubblico, per non perdere i consensi acquisiti dopo aver partecipato al reality più famoso d’Italia al fianco di Alfonso Signorini e Pupo. Al momento niente di nuovo sotto al sole, dunque. Almeno così pare, perchè tv e spettacoli a parte, lady Icardi sotto al sole sembra trovarsi benissimo per la gioia persino di coloro che, in un momento come questo, a tutto pensano fuorché abbronzarsi.

Visualizza questo post su Instagram Domingo 🏡🇮🇹 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 26 Apr 2020 alle ore 11:51 PDT

