Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso si è commossa durante la diretta di oggi all’idea di poter rivedere suo figlio dopo due mesi in cui sono stati costretti a stare lontani

Barbara d’Urso, da buona partenopea, è molto legata alla sua famiglia. In particolar modo ai suoi figli. Storico ormai è il suo saluto ad ogni diretta, “Il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e poi vostro”, ed oggi la bella conduttrice partenopea ha comunicato ai suoi fedeli telespettatori di Pomeriggio 5 una bella notizia. Una notizia che aspettava da tempo. Quale?

Barbara, che durante la diretta di ieri ha rimproverato Valeria Marini, potrà finalmente riabbracciare suo figlio! I due, a causa delle norme emanante dal governo, così come molte famiglie, non hanno avuto modo di potersi riabbracciare.

Barbara d’Urso si è commossa a Pomeriggio 5 all’idea di poter rivedere, seppur rispettando la distanza di sicurezza, suo figlio.

Barbara d’Urso non vede suo figlio da due mesi: la confessione a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso ha spiegato al pubblico di Pomeriggio Cinque che lei e suo figlio, pur non abitando molto distanti l’uno dell’altra, hanno ovviamente rispettato le regole imposte del governo e per questo motivo non si sono visti per ben due mesi, ma finalmente il 4 maggio potranno incontrarsi di nuovo. Anche se non potranno abbracciarsi.

Barbara d’Urso potrà rivedere suo figlio. La conduttrice di Pomeriggio 5, tra l’altro di recente sua sorella ha rivelato di essere stata minacciata, non poteva che essere più contenta che mai per l’inizio della fase 2 che prenderà vita il 4 maggio.

Un periodo ricco di soddisfazioni per la conduttrice, che ieri ha collezionato ascolti record con Live Non è la d’Urso. Anche questa settimana, Barbara d’Urso si conferma la regina degli ascolti.