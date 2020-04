Non trova l’amore a causa della sua incredibile somiglianza ad una VIP

Quante donne vorrebbero essere la copia di Rihanna, eppure la sua sosia non la pensa così. Questa somiglianza le impedisce di trovare l’amore.

Se hai un idolo e hai sempre desiderato di sveglairti con le sue forme, i suoi capelli, insomma fisicamente uguale a lei, dovresti leggere questo articolo e considerare questo tuo sogno in prospettiva.

Una ragazza che viene da sempre scambiata per Rihanna data l’enorme somiglianza, ha raccontato che assomigliare tanto ad una celebrità ha certamente dei vantaggi, ma anche molti svantaggi.

Fisicammente uguale a Rihanna, questo le impedisce di trovare l’amore

Yna Sertalf è una giovane donna francese che vanta un’incredibile somiglianza alla famosa stella Rihanna. Lungi dall’essere un vanto per lei, la ragazza afferma che questa somiglianza le impedirebbe di trovare l’amore.

Una donna bellissima che si lamenta di assomigliare ad una donna famosa sta scatenando molte polemiche sul web in particolare su Instagram.

Yna Sertalf, sosia della famosissima Rihanna si dice ovviamente molto lusingata di assomigliare alla star, ma racconta che la sua vita a causa di questa somiglianza è tutt’altro che facile per lei, soprattutto a livello sentimentale.

A 23 anni, questa ragazza proveniente dalla Martinica, ha difficoltà a passeggiare per strada tante sono le persone che la fermano e le chiedono un autografo. In effetti basta guardare il suo profilo su Istagram per capire che le due donne sono praticamente identiche. La ragazza afferma però di avere problemi in amore per questo motivo e che a causa di questa somiglianza preferisce rimanere single: “non è bello essere ammirara da qualcuno che vede in te qualcun’altro”, afferma la donna.

Quando un uomo le si avvicina è molto spesso perché crede che lei sia Riri racconta la ragazza a Buzzfeed News e questo l’ha talmente delusa da bloccarla a lasciarsi andare sentimentalmente, tanto da essere “single da un anno”. Non vuole avere una relazione con qualcuno che vede “Rihanna” e “non Yna”quando la guarda. Una cosa per molti completamente incomprensibile.

La donna spiega l’importanza di mettersi nei suoi panni e guardare anche l’altro della medaglia se si desidera comprenderla appieno. Lei ha ovviamente paura che gli uomini che le mostrano interesse vogliano semplicemente soddisfare la loro fantasia di dormire con Rihanna. Questo pensiero la tormenta talmente tanto da preferire di rimanere single.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ℯ (@ynasertalf) in data: 7 Set 2018 alle ore 8:33 PDT

In effetti a chi piacerebbe essere visto per quello che è qualcun altro? essere amati per lle proprie caratteristiche uniche è un bisogno di tutti. Non ci resta che augurare a questa donna buona fortuna.