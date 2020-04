Napoli | Un poliziotto è morto mentre provava a sventare una rapina. L’agente aveva soltanto 37 anni

Un poliziotto è morto a 37 anni mentre provava a sventare una rapina. A riportare la notizia è La Repubblica, che spiega che l’agente è morto mentre era alla guida della volante che è stata colpita dell’auto in fuga dei tre ladri che hanno provato di rubare i soldi contenenti in un bancomat dell’agenzia Credit Agricole.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Napoli | Gaffe della RAI sulla quarantena: “Peccato, non c’è folla”

Durante lo scontro tra le due auto, due dei ladri sono rimasti feriti mentre il terzo è riuscito a compiere la sua fuga. Il poliziotto, purtroppo, non è riuscito a sopravvivere allo scontro che si è rivelato essere fatale per lui. Il questore Alessandro Giuliano ci tiene a far sapere che lui e le forze dell’ordine sono vicine alla famiglia dell’agente scomparso, che aveva soltanto 37 anni.