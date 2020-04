GF Vip | Adriana Volpe ha scelto di pubblicare una foto senza trucco sul suo profilo Instagram. Il web si è complimentato con la conduttrice non solo per la sua bellezza al naturale, ma anche per il coraggio di mostrarsi senza filtri

Adriana Volpe è stata apprezzata dal pubblico del GF Vip per la sua semplicità e naturalezza. La conduttrice, a differenza di altri suoi compagni di viaggio nella casa, ha sempre provato a stabilire una certa armonia e non inscenare continuamente liti e discussioni.

Nelle scorse ore, però, Adriana ha sorpreso il pubblico della rete pubblicando una sua foto senza trucco.

Certo, più volte la conduttrice, che di recente ha spiegato perché lei e suo marito si sono separati, durante il corso della sua esperienza nella casa, si è mostrata senza trucco, ma pubblicare una sua foto sulla rete completamente struccata ha tutt’altro tipo di valore. E’ qualcosa di più profondo visto che lo scatto, in maniera inevitabile, resterà salvato per sempre.

Adriana Volpe ha pubblicato una foto senza trucco su Instagram, stupendo il suo pubblico non solo per la sua bellezza al naturale, ma anche per aver avuto il coraggio di mostrarsi, in un social dove l’apparenza è tutto, com’è realmente.

Adriana Volpe | Foto struccata dopo il GF Vip: “Sono senza filtri”

Adriana Volpe ha spiegato il perché di tale gesto, facendosi apprezzare ancora di più dal pubblico del Grande Fratello Vip, che durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia l’ha sempre seguita con affetto.

“Ho deciso di pubblicare questa fotografia senza filtri e senza trucco” ha spiegato Adriana Volpe dopo il GF Vip, che presto tornerà in tv con un programma tutto suo. “Ma come sempre, scelgo di farmi una foto allo specchio e non si capisce bene dove io stia guardando, ma poco importa” ha proseguito la showgirl. “Come dice Alessia Marcuzzi, io sono la mia luce” ha spiegato. “Noi siamo belli proprio perché siamo quello che siamo” ha concluso Adriana.

Adriana Volpe ha pubblicato una foto struccata su Instagram, scegliendo di partecipare ad un’iniziativa tutta social lanciata dalla sua collega Alessia Marcuzzi.