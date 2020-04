Eliana Michelazzo pronta per il Grande Fratello VIDEO

Eliana Michelazzo torna a parlare di se e spiega perché le piacerebbe prendere parte al Grande Fratello.

Eliana Michelazzo, intervistata su WhiteRadio è tornata a parlare di se, raccontando la sua esperienza a Uomini e Donne e quella più recente che l’ha vista coinvolta nel caso dello scorso anno legato a Pamela Prati. L’ex manager ha così raccontato di essersi risollevata dopo la scoperta dell’inesistenza del suo compagno e i tanti problemi successivi allo scandalo che l’ha coinvolta insieme a Pamela Prati e Pamela Perricciolo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pamela Prati torna con il suo libro

Tra le altre cose, la Michelazzo si è detta pronta ad un’eventuale partecipazione al Grande Fratello, dicendo di vederla come un’occasione per mostrarsi per quella che è veramente.

A ciò, l’ex manager di Pamela Prati ha anche aggiunto di avere un passato molto particolare nel quale avrebbe anche perso di vista dei fratelli andati in adozione. Fratelli che, a suo dire, potrebbe ritrovare proprio grazie alla visibilità del programma.

Guarda il video per saperne di più.