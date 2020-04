Concerto Primo Maggio 2020 | Cast: Vasco, Moro, Meta, Nannini

Concerto Primo Maggio 2020: Vasco Rossi, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gianna Nannini, Zucchero e Francesco Gabbani nel cast ufficiale.

Vasco Rossi, Fabrizio Moro, Gianna Nannini, Zuccerhero ed Ermal Meta sono solo alcuni dei grandi nomi che saliranno sul palco del Concerto del 1° Maggio 2020 che sarà trasmesso in diretta su Raitre dalle 21 e che si svolgerà all’interno dell”Auditorium Parco della Musica.

Concerto Primo Maggio 2020 cast: Vasco Rossi, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Zucchero e Gianna Nannini

Vasco Rossi è il nome presente sul palco del Concerto del 1° Maggio 2020 che scatena l’entusiasmo dei fans. Il rocker di Zocca, rientrato in Italia da Los Angeles quando l’emergenza coronavirus era già scoppiata, ha accettato di partecipare al grande Concerto del Primo Maggio. Dopo i primi rumors sul Concertone, sono stati ufficializzati i nomi di tutti gli artisti che, venerdì Primo Maggio, regaleranno una serata di grande musica al pubblico di Raitre.

Sul palco del Concertone torna anche Fabrizio Moro. Ci saranno anche Ermal Meta, Gianna Nannini, Zucchero, Edoardo Bennato e Niccolò Fabi. E ancora Francesco Gabbani, Alex Britti, Le Vibrazioni, Irene Grandi e Paola Turci.

I nomi, però, non finiscono qui. Sul palco del Concertone ci saranno anche Noemi, Tosca, Bugo, Lo Stato Sociale e Francesca Michielin.

Sul palco del Concertone, inoltre, ci saranno anche Rocco Papaleo, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, la musica di Accademia Nazionale di Santa Cecilia Alessandro Carbonare, Fulminacci. Grandi nomi, dunque, per l’evento live del Primo Maggio che, nonostante la quarantena per coronavirus, non si ferma e promette di regalare un grande spettacolo al pubblico.

Grande entusiasmo da parte dei fans di Vasco, Moro e Meta che sui social hanno già fatto partire ufficialmente il coountdown. L’appuntamento, dunque, è per venerdì Primo Maggio alle 21 su Raitre.