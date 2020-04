Test | Riesci a vedere il leopardo in questa immagine?

Riesci a vedere il leopardo nascosto in questa immagine? chi ha provato a fare questo test o lo vede immediamente o non lo vede proprio, e tu?

Ecco un test che si basa sulla percezione ottica e sul mimetismo che ti stupirà. Pubblicato su Twitter, quasi tutti gli utenti della rete hanno risposto di non essere riusciti ad individuare il leopardo.

In effetti basta osservare qualche secondo la foto per capire che il mimetismo del leopardo è talmente efficace che è praticamente impossibile vederlo. Eppure c’è stato chi è riuscito a vederlo, e lo hanno visto quasi immediatamente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Test | L’immagine che scegli svela cosa hanno capito gli altri di te

Lo vedi il leopardo mimetizzato in questa foto?

Un utente di Twitter ha condiviso la fotografia pensando che si trattasse di uno scherzo.

Bella Lack, una blogger, ha scritto commentando la foto: “Qualcuno me lo ha appena inviato e mi ha chiesto di trovare il leopardo. Ero convinta che fosse uno scherzo … fino a quando non l’ho trovato”

Naturalmente, l’immagine non è passata inosservata agli occhi de suoi 150.000 followers e ha già ricevuto più di 5.000 like. Molti follower disperati hanno implorato gli altri utenti del social network di dare loro la risposta dopo aver cercato il leopardo a lungo senza trovarlo.

Sebbene questa foto sia giocosa, molte persone hanno colto l’occasione per sottolineare che tra non molto tempo potrebbo veramente non essere più in grado divedere un leopardo dato che la popolazione di leopardi è in costante diminuzione. Potrebbero non esserci più leopardi da individuare se non facciamo nulla per salvaguardarli e proteggerli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Test | Solo i veri osservatori riescono a trovare i due gatti nascosti

La Born Free Foundation ha scritto sul suo sito Web:

“I leopardi selvatici sono minacciati, in gran parte a causa delle pressioni umane e della perdita dello loro habitat naturale, mentre alcuni animali in cattività soffrono in giardini zoologici, circhi e proprietà private”. Born Free Foudation è un’organizzazione benefica il cui scopo è vietare la caccia ai trofei e proteggere i leopardi che vivono sia in cattività che in natura.

Tornando al nostro test, se anche tu non sei riuscito a trovare il leopardo ecco la soluzione:

Scopri tutti i nostri test nella sezione Test impara a conoscere meglio te stesso e rendi migliore le tue relazioni con gli altri.