La cucina vegana, è tra le altre cose, la fonte di piatti buonissimi e tutti da sperimentare. Ecco qual è il più adatto per ogni segno zodiacale.

Quando si parla di cucina, ognuno di noi ha dei gusti ben precisi. C’è chi predilige il dolce al salato, chi mangerebbe solo primi piatti e chi, invece, ama mantenersi leggero. I gusti personali spesso aiutano scegliere tra tante possibilità ma alcune volte possono essere limitanti e negare l’occasione di provare piatti davvero buonissimi. Una cosa che accade spesso con la cucina vegana.

A meno di non seguirla, infatti, tante persone si sentono spesso bloccate al pensiero di approcciarla e tutto perché erroneamente convinti che si tratti di un’alimentazione fatta solo di verdure.

La verità è che nella cucina vegana si possono trovare piatti buonissimi e tutti da assaggiare. Visto che decidere con quale iniziare può essere un problema per chi non la conosce a fondo e che i gusti in fatto di alimenti sono spesso legati all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto qual è il dolce al cioccolato più adatto ad ogni segno zodiacale e quale ricetta dovrebbe preparare ogni segno dello zodiaco durante la quarantena, scopriremo un piatto vegano particolarmente adatto ad ogni segno dello zodiaco con annessa la ricetta pronta per poterlo sperimentare all’instante. Il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere almeno due piati tra i quali scegliere.

Un piatto vegano per ogni segno zodiacale

Ariete – I cracker all’acqua

I nati sotto il segno dell’Ariete amano mangiare in modo leggero e quando si tratta di sperimentare preferiscono assaggiare ciò che è stato preparato da altri piuttosto che mettersi in prima persona dietro ai fornelli. Per farlo devono sentirsi davvero motivati, specie se si tratta di un tipo di cucina che non conoscono. Per loro, quindi, il consiglio è quello di cimentarsi con dei cracker all’acqua, perfetti per non andare troppo lontani in fatto di sapore e per mangiare qualcosa che sia leggero e sfizioso. Ottimo per sostituire il pane o per costituire uno spuntino diverso dal solito.

Toro – Cheesecake fredda vegan

I nativi del Toro non si tirano mai indietro quando si tratta di mettersi alla prova in cucina né quando c’è da assaggiare qualcosa di nuovo. Sebbene siano più predisposti verso la cucina con la quale sono cresciuti e che li fa sentire più in piena comfort zone, l’idea di assaggiare qualcosa di nuovo non li spaventa. Inutile dire che un dolce sarà sempre ben visto data la loro golosità. Come primo piatto per sperimentare la cucina vegana, quindi, uno ottimo potrebbe essere la cheesecake fredda, perfetta per le giornate sempre più lunghe e calde e carica di sapori ricchi come quelli del cocco e del cioccolato. Una scelta che sicuramente non li deluderà.

Gemelli – Macarons vegani

I nati sotto il segno dei Gemelli non amano passare tempo in cucina. Se lo fanno, però, devono sapere che il risultato sarà qualcosa in grado di sorprenderli in positivo. Visto che il periodo li rende più suscettibili del solito, una buona scelta può essere quella di optare per qualcosa di dolce, in grado di far bene al loro umore. Ecco quindi che i macarons vegani si presentano come soluzione ideale ed in grado di conquistarli al primo morso.

Una ricetta tutto sommato semplice e sicuramente diversa rispetto a quelle sperimentate fino ad oggi. E chissà che provandola non si scoprano improvvisamente curiosi di addentrasi maggiormente nella cucina vegana.

Cancro – Mousse vegana al cioccolato

I nativi del Cancro sono da sempre persone golose che prediligono quei sapori in grado di ricordare loro l’infanzia. Per questo motivo i dolci hanno sempre un posto speciale nel loro cuore. Per fare amicizia con la cucina vegana è utile quindi iniziare con qualcosa che sia semplice da preparare e che al contempo si riveli buona da mangiare e magari anche in grado di farli sentire più sereni. La mousse vegana al cioccolato si rivela quindi la scelta perfetta. Ideale perché ricorderà loro i dolci sapori dei budini dell’infanzia e perché saprà dargli quel senso di calore del quale hanno sempre bisogno. Un dolce che di sicuro non li deluderà, specie se sono amanti del cioccolato.

Leone – La finta frittata

I nati sotto il segno del Leone amano da sempre farsi notare e la cucina rappresenta il luogo perfetto in cui farlo. Una buona scelta, quando si parla di cucina vegana, è quella della finta frittata. Un piatto leggero e semplice da realizzare ma in grado di sorprendere gli amici, mostrando le loro doti in cucina.

Senza contare l’effetto sorpresa nel poter servire qualcosa che in realtà si rivelerà essere tutt’altro. Un gioco che i nativi del segno ameranno fare e che scopriranno essere persino buono da mangiare, tanto da portarli a voler fare nuovi esperimenti.

Vergine – I ghiaccioli al cocco e te matcha

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono soliti fare esperimenti in cucina e preferiscono adattarsi a ciò che già conoscono. Se si tratta di modi di mangiare a loro sconosciuti, quindi, non si sentono neppure incuriositi. Ciò nonostante, la cucina vegana potrebbe riservare loro non poche sorprese e tutte in positivo. Un buon modo per iniziare potrebbe essere quello di sperimentare i ghiaccioli al cocco e te matcha, una ricetta semplice da realizzare ed in grado di stuzzicare il palato senza complicare la vita dei nativi del segno. Trattandosi di un semplice spuntino, infatti, non temeranno di dover compromettere un intero pasto e ciò li renderà più disposti a provare.

