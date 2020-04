Illusione ottica | Quello che vedi cambia in base alla tua età

Illusione ottica: con questo ritratto a doppio senso, vedrai due persone diverse a seconda di quanti anni hai. E tu cosa vedi?

L’immagine che ti proponiamo di osservare in questo articolo è un’ illusione ottica, si tratta di un ritratto a doppio senso, il che vuol dire che a seconda di quanti anni hai non vedrai la stessa persona in questa immagine.

Questa illusione ottica è un’opera risalente al 1915 di William Ely Hill. L’autore ha intitolato la sua opera Mia moglie e mia suocera, il motivo? Prima di scoprirlo rispondi a questa domanda? Tu cosa vedi guardandola?

Test: vedi una giovane donna o una donna anziana?

Guarda rapidamente l’immagine qui sopra:a seconda della tua età, la tua percezione dell’immagine sarà diversa.

Potresti vedere nell’immagine una giovane donna voltata a guardare l’orizzonte o una vecchia signora di profilo. In teoria, secondo alcuni rapporti scientifici, le persone giovani solitamente vedono prima la giovane donna, mentre le persone di una certa età, vedono prima l’anziana signora.

Gli scienziati hanno condotto un esperimento meticoloso riguardo questa immagine stando a quanto riferisce Ouest France: lo studio avrebbe inglobato 393 partecipanti di età compresa tra 18 e 68 anni ai quali è stato chiesto di guardare l’immagine per mezzo secondo, successivamente è stato chiesto loro di indicare l’età e il sesso della persona che hanno identificato.

Il risultato è stato davvero sorprendente:

Quasi tutti i partecipanti più “anziani” hanno visto una donna anziana, mentre i più giovani hanno visto una giovane donna.

Lo scopo di questo studio fù quello di determinare quanto l’ età possa influenzare la nostra percezione a livello del nostro subconscio.

