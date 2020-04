Giovanni Masiero imbarazzato durante una diretta su Instagram con delle fan: “al GF con quella smorfiosa di Chicca?”. Francesca Rocco risponde.

Imbarazzo per Giovanni Masiero, ex concorrente del Grande Fratello che, durante una diretta Instagram con delle fans, ha ascoltato un commento sulla moglie Francesca Rocco definita dalle due ragazze in collegamento “smorfiosa”. Giovanni ha sorriso, ma sotto il video postato poi dalla pagina Bitchyf è arrivata la risposta proprio di Chicca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Aida Nizar arrestata? | Lei smentisce e chiarisce tutto sui social

Giovanni Masiero e la gaffe delle fan sulla moglie Chicca: Francesca Rocco risponde

Giovanni Masiero e Francesca Rocco si sono conosciuti e innamorati nel 2014, durante il Grande Fratello 13. I due ex gieffini, dopo essersi fidanzati, si sono sposati ed oggi hanno una figlia, la piccola Ginevra. La coppia è riuscita a superare anche una piccola crisi ed oggi è sempre più felice e innamorata. Nelle scorse ore, Giovanni ha fatto una diretta su Instagram nel corso della quale due ragazze hanno fatto anche un commento sulla moglie Chicca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Patrick Pugliese fa una precisazione su Paolo Ciavarro e Clizia

“Scusa ma quale Grande Fratello hai fatto?”, ha chiesto una ragazza in diretta con lui. “Era il 2014, il Grande Fratello 13″, ha risposto Giovanni. “Quello in cui c’era quella smorfiosa di Chicca”, ha aggiunto la ragazza mentre Giovanni, sorridendo, le ha spiegato che oggi, quella Chicca è sua moglie. La ragazza, poi, gli ha fatto gli auguri per la bambina, ma il momento imbarazzante ha rapidamente fatto il giro del web.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonella Elia smaschera Patrick dopo il GF Vip: la reazione di lui

Il video del momento è stato poi pubblicato dalla pagina Instagram Bitchyf sotto il quale Francesca Rocco ha lasciato il suo commento.

“Solo in quel modo potevo prendermelo! Ovvio che gli stavo appiccicata! Ancora non è chiaro??? Ma poi…smorfiosa perchè?”, sono state le parole scritte da Chicca sotto il video in questione.